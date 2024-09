Scioccata. Regna il silenzio quando Titty termina la visione del video del suo fidanzato Antonio Maietta, 27 anni che continua la conoscenza ravvicinata con la tentatrice Saretta. Troppo ravvicinata.

Il video, Antonio, Titty e quel momento in spiaggia

La richiesta del falò di confronto non ha intimorito il ragazzo napoletano: “È poco tempo che sono qua, sto vivendo questo momento con massima trasparenza ed onestà”, ha detto dopo aver dichiarato alle telecamere di non aver mai avuto veramente intenzione di sposarsi con Titty e di averle chiesto la mano soltanto in un momento particolarmente romantico a Parigi. Nel frattempo però Antonio ha continuato la conoscenza con la single Saretta tanto da raggiungere un primo momento di intimità. Nella terza puntata lo si vede di notte abbracciato alla ragazza sui grandi pouf in spiaggia, mentre le accarezza i capelli. E c’è il dubbio su un bacio: c’è stato oppure no? Titty (in un primo momento della puntata felice e festosa, applaudita da tutte le fidanzate e dai tentatori dell’isola, fino a risultare commossa, poi distrutta emotivamente da quanto visto nell’altro villaggio) vede il video e sceglie di non commentare, ma c’è dell’altro che presto potrebbe sconvolgerla (in aggiornamento).

Chi è Antonio, il fidanzato di Titty, e la relazione con la single Saretta

Antonio Maietta è originario di Napoli ma attualmente risiede ad Acerra,.Dopo aver completato gli studi all’ITIS Barsanti di Pomigliano D’Arco, ha intrapreso una carriera nell’esercito italiano. Lo scorso aprile, durante un viaggio a Parigi ha chiesto la mano di Titty, inginocchiandosi con la romantica cornice della Torre Eiffel sullo sfondo. Ma ha rivelato di averlo fatto soltanto per assecondare la richiesta della sua ragazza. Tuttavia, il giovane ha rivelato che la sua compagna è particolarmente gelosa e possessiva, arrivando a dirgli: “non mi lascia fare nulla”. Antonio ha avuto modo di avvicinarsi a Saretta

