Il corteo delle ragazze accompagna Sara fuori dal Pinnettu. È in lacrime la 22 enne fidanzata di Fabio dopo aver visto l’ennesimo video del suo ragazzo. “Ma stai scherzando? Ma stai scherzando?”, ripete la concorrente sotto l’incredulità delle altre compagne. “No amò”, provano a consolarla.

Fabio e Sara, seconda puntata Temptation Island, la storia al capolinea

Tormentata la storia tra Fabio e Sara. Una relazione a distanza che sembra sul punto di rottura. Lui ha 35 anni e vive a Catanzaro, guadagnandosi lo stipendio con une commerce di abbigliamento e lavori nei locali. Lei invece è una ballerina e barista, vive a Ravenna, ed è molto più giovane: appena 22 anni. I due stanno insieme da un anno ma hanno iniziato a frequentarsi molto prima e sono a Temptation Island per un motivo ben preciso: è sempre stata Sara a viaggiare, a scendere giù in Calabria per portare avanti il rapporto. E ora dopo il primo video nel pinnettu sono già dolori: Fabio confida i suoi dubbi sulla ragazza: “Mi guardo intorno, qualche distrazione c’è stata, i miei sentimenti sono rallentati e non la vedo come la persona che può stare al mio fianco”.

Titty e Antonio al falò: Saretta spettatrice

E poi c’è Titty non fa sconti e non è disposta ad attendere un minuto in più il fidanzato Antonio, chiedendo di affrontarlo subito, appellandosi al Falò di confronto anticipato. Più che altro immediato dopo appena una puntata. L’anticipazione sul “punto di non ritorno” annunciato da Filippo Bisciglia è riferita proprio alla coppia più litigiosa dell’esordio.

Lui non ha nascosto il fatto che i suoi sentimenti siano mutati, confermando tutti i dubbi nelle confidenze con i compagni fidanzati. “Preferisco stare da solo, è cambiato il modo di desiderarla, è come se mi desse fastidio la sua presenza, meno la vedo più sto tranquillo, perché più stiamo insieme e più è probabile il litigio”. E intanto Antonio si è rifugiato tra le braccia della single Saretta. Proprio per questo Titty è arrabbiata, delusa e ferita. Lo ha definito un animale senza sentimenti. La rottura più grande tra i due si è verificata dopo la confessione del ragazzo sulla proposta di matrimonio, improvvisata a Parigi con un anello di poco conto, soltanto perché fortemente sollecitato e non certo perché sentita. Insomma, Antonio rischiava di sposare Titty solo per circostanza, ora la loro relazione è giunta alla fine.

Luca Frasacco