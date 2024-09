Un falò di confronto che dirà molto sul proseguo o meno dell’avventura dei due a Temptation Island. A richiederlo, nella seconda puntata in onda martedì 17 settembre, è Titty Scialò, fidanzata da tre anni con Antonio Maietta, 27 anni.

Dopo aver visto alcuni video che mostravano Antonio in atteggiamenti decisamente disinibiti con la tentatrice Saretta, Titty è andata su tutte le furie e dopo essere stata consolata più volte dalle altre concorrenti, ha chiesto al conduttore Filippo Bisceglia un falò di confronto che, se accettato da Antonio, potrebbe già mettere fine alla partecipazione della coppia al programma televisivo Mediaset.

Chi è Titty Scialò, la gelosia morbosa verso Antonio

Antonio è impiegato e convive da un anno ad Acerra, in provincia di Napoli, con Titty che lavora come parrucchiera. Stanno insieme da 3 anni. Antonio scrive perché Titty è troppo gelosa. Se vuole uscire può farlo solo con lei o con il suo vicino di casa, di cui lei si fida. Titty partecipa perché non si fida di Antonio dato che, dopo pochi mesi dall’inizio della loro relazione, ha scoperto che Antonio aveva un’altra fidanzata. Antonio per farsi perdonare si è tatuato il volto di Titty sul polpaccio.

Titty e Antonio, la proposta forzata di matrimonio: “La voleva lei”

Inoltre, per rassicurarla, a marzo 2024 sotto la Torre Eiffel, Antonio ha chiesto a Titty di sposarlo. Una proposta in grande stile che ha commosso non poco Titty, decisa più che mai al grande passo. Nel video di presentazione prima della nuova edizione di Temptation, Titty sottolineava però che “ci sono state cose che mi hanno ferita e mi hanno portata a non fidarmi più di lui”. Dal canto suo, Antonio ha raccontato di aver chiesto di partecipare al programma proprio a causa delle gelosia morbosa di lei. Ha poi aggiunto dettagli sulla proposta di matrimonio, spiegando di averla fatta solo perché era stata la fidanzata a chiederglielo, ammettendo ora di star meglio senza di lei.

Titty e Antonio, perché lei non si fida

Titty, nel corso della prima puntata, ha spiegato, nonostante la proposta di matrimonio, le ragioni della sua gelosia, dopo aver scoperto più volte Antonio in compagnia di altre ragazze. “Doveva partire per lavoro, venne a salutarmi a casa – racconta – mi disse che poi sarebbe andato a dormire, a riposare un po’. Scopro però che lui stava al bar con una ragazza, che si è presentata come sua moglie”.

Ciro Cuozzo