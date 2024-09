È Raffaella Ligorio una delle tentatrici più in mostra nella seconda edizione 2024 di Temptation Island. La ragazza ha 25 anni ed è originaria di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, località dove vive in campagna con la sua famiglia in compagnia di una folta schiera di animali: ben 15 gatti e 2 cani.

Raffaella è laureata in lingue ed ha conseguito da poco una specialistica in lettere. Tra le sue passioni c’è anche il ballo, in particolar modo le danze caraibiche. Tra i suoi lavori nel campo di modella spiccano alcuni servizi fotografici con una nota concessionaria in cui lavora come presentatrice, a partire dal 2018 si è avvicinata anche al mondo del cinema ed è testimonial di vari brandEsteticamente racconta di dare molta importanza allo sguardo e il suo punto di forza è quello di avere sempre la risposta pronta. Le piace “stuzzicare le persone”. Si descrive come una ragazza solare, determinata, ambiziosa.

I concorsi di bellezza

Ha spesso partecipato a concorsi di bellezza e in passato, nel 2017 è arrivata in finale a Miss Italia. Ha oltre 100 mila followers su Instagram. Nel 2023 ha rappresentato la nostra nazione al concorso internazionale “The Miss Globe” portando l’Italia in tutto il mondo.

