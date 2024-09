È il ballo appassionato di Valerio e Julia a rubare la scena della serata di danza tra tentatrici e fidanzati nella seconda puntata di Temptation Island. Nel corso della serata i due sono apparsi affiatati sulle note di ‘Figli delle Stelle’, sotto lo sguardo attonito della fidanzata Diandra. L’intesa è stata rafforzata dalle parole di Valerio: “Questa è sensualità”. Le prime immagini dell’alba di un rapporto destinato a crescere nelle prossime puntate. Julia è nata a Enna, ma ha trascorso la maggior parte della sua vita a Calascibetta, un piccolo paese siciliano dove vivono tuttora i suoi genitori. Circa otto anni fa, ha deciso di lasciare la sua amata Sicilia per trasferirsi in Piemonte. È passata alle cronache per una professione fuori dal comune: si occupa dell’allevamento di rettili, in particolare serpenti.

Chi sono le tentatrici di Temptation Island

Dopo il ballo è stato provvidenziale in un momento in piscina la richiesta di Valerio, in grado di strappare un appuntamento a Julia: “Va bene ma allora dove ci dobbiamo vedere io e te una volta fuori da qua? Stiamo parlando… parlando…”. E Julia risponde: “A Brindisi”.

Chi è Valerio Palma, concorrente di Temptation Island

Valerio Palma lavora come dipendente pubblico e il suo impiego prevede un impegno di sei ore al giorno. Vive a Roma con la sua compagna Diandra, che gestisce un’attività e lavora anche come veterinaria. Il principale motivo di disaccordo tra loro riguarda proprio il luogo in cui vivere. Valerio desidera trasferirsi a Brindisi, poiché non sopporta il caos di Roma. Tuttavia, Diandra non ha alcuna intenzione di lasciare la città, poiché un trasferimento da Roma le creerebbe difficoltà lavorative.

Chi sono i tentatori di Temptation Island

Netta la reazione della sua fidanzata nell’altro villaggio: “Ho visto un Valerio che non conosco molto greve ed ignorantone”. Diandra, 37 anni, sembra stufa del suo comportamento e potrebbe presto prendere una decisione definitiva sul loro rapporto. A Roma è titolare di un locale il Mon Amì, e le motivazione che l’hanno spinta a scrivere sono proprio legate al desideroso di trasferirsi a Brindisi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco