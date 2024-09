È tra le più giovani tentatrici della seconda edizione di Temptation Island, Michelle appena 20 anni, dalla provincia di Lodi. È un’estetista ma ha già fatto più lavori, i suoi genitori infatti hanno una pasticceria e imparato da loro a fare dolci e a gestire il negozio. Un’attività però che non ha scelto come principale occupazione, e nonostante ora il suo presente sia in un centro estetico in futuro non si preclude altre strade.

Chi è Michelle Canario, tentatrice di Temptation Island la pole-dance e il soprannome ‘crocerossina’

Passa molto tempo con i suoi fratellini, “li amo, sono un pezzo del mio cuore”. È una ragazza estroversa e le piace fare molte conoscenza, includendo tante persone in un contesto lavorativo e non. “Odio il fatto che alcune persone possano rimanere escluse, per questo mi piace fare gruppo e rimanere in contatto un po’ con tutti”. Fin da quando è piccola cerca sempre di aiutare gli altri. “Sono un po’ una crocerossina, come mi definisce mia mamma”, ammette. Nel tempo libero pratica da qualche mese pole dance. Tra 10 anni si vede sposata, con dei figli in una casa tutta di sua proprietà, anche non in Italia.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco