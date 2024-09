C’è anche la siciliana Jasmine Gulotta tra le tentatrici della seconda edizione 2024 di Temptation Island. La ragazza, venticinquenne, è originaria di Sciacca in Sicilia e alta 170 centimetri. È cresciuta a Viareggio insieme ai suoi genitori, Lillo e Annalisa, e ai suoi due fratelli: Albert, 17 anni, e la piccola Isabel, di soli 3 anni.

Chi è Jasmine, tentatrice di Temptation Island

Già da bambina, la sua presenza veniva richiesta per servizi fotografici e sfilate, ma i suoi genitori hanno preferito aspettare fino alla maggiore età per permetterle di intraprendere ufficialmente questo percorso. Si è diplomata al liceo delle scienze umane, e appena maggiorenne ha inizato carriera nel mondo della moda, sfilando sulle passerelle e partecipando a numerosi concorsi di bellezza, dove si è sempre distinta, conquistato la fascia di Miss Estate Orlandina a Capo d’Orlando, ottenendo l’opportunità di rappresentare l’Italia al concorso internazionale “Miss World Bikini International”.

Sul fronte lavorativo, Jasmine ha lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento sportivo a Viareggio, prima di firmare un contratto con Mediaset. Inoltre, ha svolto attività come hostess e organizzatrice di eventi nei locali notturni, e occasionalmente come babysitter. La 25enne infatti, come racconta nel video di presentazione del programma, ama i bambini e in futuro spera di averne tanti. Piena di interessi, Jasmine ama il mare e il surf, ma è anche appassionata di lettura e natura. È una ragazza dinamica, che adora sciare e trascorrere tempo in montagna. Si descrive come solare, sensibile e un po’ folle, sempre pronta a far sentire gli altri a proprio agio.

