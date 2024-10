Facciamo un passo indietro. Siamo alla quarta puntata. Lui è Alfred Ekhator, tra i protagonisti di questa seconda edizione annuale di Temptation Island, e ha ceduto alla passione e, dopo un’esterna romantica, ha baciato la single Sofia. “Non ce la facevo più, l’ho fatto”, ha confessato, rendendo quel momento uno dei più memorabili della stagione. Alfred, 24 anni, nigeriano di origine ma residente in Umbria, lavora come modello ed è riuscito a sedurre di Sofia, 27 anni, studentessa di medicina veterinaria. Sofia non è nuova al pubblico, essendo stata corteggiatrice a “Uomini e Donne” e paparazzata in passato con il calciatore Nicolò Zaniolo.

L’avvicinamento tra Alfred e Sofia

L’attrazione tra Alfred e Sofia è cresciuta nel corso del programma, con diverse situazioni che li hanno visti sempre più vicini. Durante un’uscita in barca, Sofia ha ammesso di sentire una connessione speciale con Alfred, mentre lui ha mostrato segni di gelosia per i legami di Sofia con il suo ex. In un’altra occasione, Alfred si è scusato per il suo comportamento, ma Sofia è rimasta delusa, temendo di essere abbandonata alla fine del loro percorso.

Temptation Island l’intimità tra Alfred e Sofia

La loro intimità è aumentata, culminando in momenti affettuosi e il desiderio crescente di condividere un bacio. In una nuova esterna a cavallo, Alfred si è aperto, raccontando a Sofia del suo senso di solitudine dopo essersi separato dalla famiglia e delle difficoltà nel rapporto con suo fratello. Al falò, la loro complicità è diventata sempre più evidente, tra momenti in Jacuzzi e conversazioni intime che toccavano anche temi sessuali.

Dopo aver baciato Sofia, Alfred ha subito confessato tutto ai suoi amici: “Sono venuto per capire, e ho capito”, ha detto. Intanto, Anna, la fidanzata di Alfred, guardando incredula il video del bacio, è scoppiata in una crisi emotiva, chiedendo immediatamente un falò di confronto e minacciando di andarsene dal programma.

Temptation Island, quinta puntata: il falò di Alfred e Anna

La quinta invece si apre con il falò conclusivo richiesto da Anna immediatamente dopo aver visto le immagini del bacio tra Alfred e la single Sofia . Fosse stato per lei lo avrebbe fatto subito dopo, in pieno giorno, ma Filippo Bisciglia le ha chiesto di pazientare: i tecnici devono organizzarsi, rimandiamo a questa sera. Anna su tutte le furie, tra delusione e rabbia si prepara ora ad affrontare il suo – ormai ex- fidanzato. Alfred, sicuro che una volta uscito da Temptation Island continuerà la sua relazione con la single Sofia saluta tutti i suoi amici del villaggio a cui promette “ci vedremo presto”, e prima di varcare definitivamente la soglia del giardino si affida ad un gesto di speranza facendo il segno della croce.

