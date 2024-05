Colpevole di più di 50.000 reati informatici. È impressionante il numero di violazioni portate a segno da Julius Kivimäki, classe 1997 e hacker con alle spalle più di dieci anni di carriera. Un colpo per ogni vittima, tra cui furto di dati, tentato ricatto, e diffusione illegale di informazioni personali. Reati che ha iniziato a collezionare da quando aveva solo 17 anni, finendo per diventare l’hacker più ricercato della Finlandia.

Sei anni di carcere

Eppure, nonostante ciò, non era mai stato condannato a una pena detentiva, almeno fino a questa settimana, quando è arrivato il primo verdetto: sei anni di carcere per un elaborato schema di frodi, che ha coinvolto il furto dei dettagli delle sessioni di terapia online di 33.000 pazienti presso il Vastaamo, un centro privato di assistenza psicologica in Finlandia. Ottenuti i dati già tra il 2018 e il 2019, Kivimäki aveva cercato di estorcere denaro dai dirigenti del centro minacciando di pubblicare online i dati sanitari dei pazienti, ma la società non aver ceduto al furto.

Allora ha iniziato a contattare le vittime individualmente, richiedendo e ottenendo dalla maggior parte di loro una somma di denaro variabile, dai 200 ai 500 euro, sempre dietro la minaccia di rendere pubblici i dettagli delle loro sessioni di terapia, incassando un bottino milionario. Nonostante i tentativi di ricatto, le informazioni erano già stati diffuse online su un forum del Dark Web da un individuo noto come ransom_man, che si è rivelato essere lo stesso Kivimäki.

Il criminale più ricercato

Il caso ha portato al più grande processo contro un criminale informatico nella storia del paese. Dopo quasi due anni di indagini, le autorità europee hanno emesso un mandato di cattura internazionale, facendo di Kivimäki uno dei criminali più ricercati del continente. Alla fine, è stato condannato a sei anni e tre mesi di reclusione.

