Sono stati attimi di indecisione, per i passeggeri e le persone presenti nelle stazioni di Roma e Milano questa mattina. Negli scali ferroviari, infatti, sono apparse delle scritte particolari su grandi pannelli luminosi: “Siete insetti“. Un messaggio passato su monitor e tabelloni, interrompendo – per finta – la schermata classica degli orari di arrivo e partenza dei treni. Le immagini delle scritte sono state rilanciate sui social da centinaia di utenti. La preoccupazione che si trattasse di un attacco hacker è venuta a molti, poi il sospetto che fosse altro: una trovata pubblicitaria. Cosa che poi si è rivelata vera. Si tratta, infatti, di una campagna di Netflix per promuovere una nuova serie.

Siete insetti, la campagna Netflix nelle stazioni

La serie lanciata da Netflix con questa particolare campagna è “Il problema dei tre corpi“, disponibile sulla piattaforma già dal 21 marzo. La conferma è arrivata dalla stessa Netflix (operazione da ‘guerrilla markting’) e da Grandi Stazioni Retail, la società di advertising.

La nuova serie su Netflix

La serie “Il problema dei tre corpi” è ideata da David Benioff, D.B. Weiss (Game of Thrones) e Alexander Woo (True Blood) ed è tratta dall’omonima trilogia di fantascienza dell’autore cinese Lui Cixin. La serie è ambientata nella Cina della Rivoluzione culturale e parla di contatti con intelligenze extraterrestri, pianeti destinati all’autodistruzioni e invasione di alieni. Tra gli attori e le attrici presenti nel cast della serie, ci sono Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong e Jonathan Pryce.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani