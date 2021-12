Sono ore di grande dolore per amici, parenti e fan di Paolo Calissano, 54 anni, l’attore trovato morto nel suo appartamento romano. A far scattare l’allarme è stata la compagna. Aveva provato più volte a contattarlo al telefono ma senza riuscire a parlare con lui. Nessuno aveva più sue notizie da giorni e così ha allertato i carabinieri. Poi, intorno alle 23 la terribile scoperta del corpo senza vita dell’attore disteso sul letto. Secondo le prime ipotesi Calissano avrebbe assunto un mix letale di psicofarmaci.

Nella notte la notizia è diventata pubblica e per Fabiola Palese, compagna o ex dell’attore, al dolore per la perdita si è unita anche la rabbia: “Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso”, ha scritto su Instagram. Estetista, 43enne, secondo quanto riportato dall’Agi, sarebbe l’ultima compagna di Calissano che da qualche tempo era completamente scomparso dai radar. Potrebbe essere lei la donna che ha fatto scattare l’allarme.

Su Instagram da tempo la donna non pubblicava foto con Calissano ma i due erano ancora legati. Lo scorso 18 febbraio aveva fatto gli auguri a Calissano per il suo compleanno definendolo “l’uomo che mi è stato accanto per tanti e difficili anni, con cui ho condiviso gioie e dolori e che oggi è il mio migliore amico”. “Ti auguro tutto ciò che desidera il tuo cuore perchè te lo meriti tanto”, aveva aggiunto Fabiola.

L’attore Paolo Calissano, trovato morto in casa nella tarda serata di ieri a Roma, era probabilmente deceduto da almeno un paio di giorni. È quanto si ipotizza dopo i primi accertamenti. Sarà comunque l’autopsia a stabilirlo con esattezza. L’esame autoptico, che verrà effettuato al Gemelli, chiarirà anche le cause della morte. Al momento gli investigatori ipotizzano un abuso di psicofarmaci. I carabinieri, intervenuti sul posto, ne hanno trovate in casa diverse scatole.

Intanto sui social in tanti ricordano l’attore tanto amato soprattutto dal pubblico femminile. Famoso per la sua partecipazione a diverse soap opera come “Vivere” e “La dottoressa Giò” aveva preso parte anche a “L’Isola dei famosi”. Poi era svanito nel nulla. Dopo la notizia della sua morte sono tanti i fan che lo hanno ricordato con affetto.

Tra questi anche Barbara D’Urso. “Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti #dottoressagio”. La show girl ricorda così su Twitter Paolo Calissano con cui aveva condiviso il set della fiction ‘La dottoressa Gio”. La conduttrice aveva ospitato l’attore nel 2014 a Domenica Live: nell’intervista, Calissano aveva raccontato la sua vita complicata e la sua voglia di riscatto.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro