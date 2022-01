Luca Argentero torna in prima tv, su Rai 1 nei panni del dottor Andrea Fanti nella fiction Doc – Nelle tue mani. A un anno e poco più dalla dichiarazione d’amore in diretta alla moglie Cristina Marino, modella e imprenditrice. La coppia ha avuto una figlia, nel 2020: Nina Speranza. E si è sposata l’anno scorso. E’ una delle coppie più celebri del momento nel mondo dello spettacolo: lui, uno dei volti più noti e apprezzati della televisione e del cinema e lei modella e imprenditrice.

Marino, classe 1991, di Milano, aveva cominciato la sua carriera da modella e fotomodella fino all’approdo nel mondo del cinema. Con il futuro marito aveva lavorato al film Vacanze ai Caraibi con Christian De Sica. Il primo incontro tra i due proprio sul set a Santo Domingo. Marino è imprenditrice e influencer. Su Instagram conta oltre 573mila follower. Ha fondato la piattaforma online Befancyfit che si occupa di salute, benessere e fitness. La coppia aveva annunciato l’attesa per la loro prima figlia nel dicembre 2019. Nina Speranza è nata il 20 maggio 2020. Il matrimonio è arrivato il 5 giugno 2021, a Città della Pieve, in provincia di Perugia, con una cerimonia strettamente privata.

Solo qualche mese prima la dichiarazione d’amore in diretta tv di Argentero, dagli studi di Domenica In di Mara Venier, che era diventata virale. “È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di nostra figlia Nina Speranza. Nulla sarebbe così perfetto – aveva detto in quell’occasione – se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto. È un vulcano. Intraprendente, un’imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile come a nessuno verrebbe in mente. Ti porta a essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”.

Argentero, classe 1978, nato a Torino, è esploso a 24 anni partecipando al reality show Grande Fratello. Arrivò terzo. All’epoca faceva il barman. Quindi la carriera da modello e l’esordio da attore nella fiction Carabinieri. La svolta con il film di Ferzan Ozpetek Saturno Contro, la candidatura ai David di Donatello come miglior attore protagonista per Diverso da chi? e ai Nastri d’Argento nella stessa categoria per Brave ragazze, il ruolo in Mangia prega ama con Julia Roberts. Prima di Marino, il matrimonio con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania conosciuta durante Carabinieri. La separazione nel 2016.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano