Ripreso con il cellulare e dato in pasto al mondo dei social, sempre pronto a puntare il dito e a indignarsi per qualsiasi cosa. Giornata difficile per Pavel Nedved, ex calciatore e Pallone d’Oro, da anni dirigente della Juventus dove ricopre l’incarico di vice-presidente del club più titolato d’Italia.

Il video del campione della Repubblica Ceca che balla in un locale di Torino con due ragazze è diventato virale in poche ore. Non è chiaro se sia stato girato lo scorso weekend o settimane precedenti. Resta tuttavia una invasione della privacy, una gogna gratuita, l’ennesima, che va a intaccare i rapporti personali dell’ex calciatore di Lazio e Juve.

Nedved da qualche mese ha infatti una relazione con Dara Rolins, popolare cantante e attrice slovacca. Entrambi hanno la stessa età, 49 anni, e dallo scorso aprile, così come emerge dal profilo Instagram della donna, seguita sui social da quasi 700mila followers, fanno coppia fissa con viaggi negli Stati Uniti (a Los Angeles la Juve era in tournée questa estate) e giornate spensierate sul lago di Como.

In questi giorni la Rolins è in Italia con alcune amiche. E’ stata a Villa Crespi a Novara e anche a Marassi per Sampdoria-Juventus della scorsa settimana (22 agosto) proprio insieme al vicepresidente bianconero. Le ragazze che ballano con lui nel video non sembrano, tuttavia, essere le amiche della Rolins, stando almeno alle foto pubblicate da quest’ultima sui social.

In precedenza Nedved, dopo la fine del matrimonio con Ivana Nedvědová, durato 25 anni e dal quale sono nati i due figli della coppia (che si chiamano come i genitori, Pavel e appunto Ivana), ha frequentato per un periodo la fantina ceca Lucie Anovcinova, più giovane di 15 anni.

