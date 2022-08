Qualcuno ha giocato un brutto tiro a Pavel Nedved. Da stamattina sui social l’hashtag impazza, i commenti si sprecano, le immagini sono ormai virali. Qualcuno azzarda un paragone con il caso della premier della Finlandia Sanna Marin, al centro di una polemica salita alla ribalta delle cronache mondiali per le immagini girate a una festa privata con amici. Pochi giorni dopo è il turno del vicepresidente della Juventus, campione ceco e Pallone d’Oro.

I video hanno cominciato a circolare da ieri sera, passando di cellulare in cellulare, e sono ormai virali sui social network e sui media. In uno l’ex calciatore balla sulle note di un reggaeton, in un trenino disinibito con tre ragazze, forse in un locale di Torino. E allunga le mani. Non risulta nulla di non consenziente, niente di illegale. Un secondo video riprende una persona di spalle, che barcolla in strada, presumibilmente sotto gli effetti dell’alcol. Ha i capelli lunghi e folti, biondi, non si volta mai, non c’è alcuna evidenza si tratti dell’ex calciatore e dirigente juventino, ma tant’è. In un altro si vede il calciatore mentre si dirige verso il locale.

Si tratta sempre della vita privata di una persona, certo nota, ma in alcun modo ripresa in occasioni pubbliche o professionali. È l’ennesima invasione della privacy. Che poi possa risultare di cattivo gusto, a seconda dell’opinione personale, è un punto che lascia anche il tempo che trova. Nedved ha sempre provato a proteggere la sua sfera privata. Si è sposato con la connazionale Ivana, con la quale ha avuto due figli chiamati Pavel e Ivana, ed è stato dato dal gossip spesso separato o divorziato.

Dal 2019 il pettegolezzo, soprattutto in Repubblica Ceca, è via via cresciuto, pur senza alcuna dichiarazione ufficiale da parte della coppia. E si è scritto di altre relazioni dell’ex atleta, così come di un viaggio in questi giorni in Italia di alcune amiche di Nedved. Del gruppo farebbe parte anche l’attuale compagna dell’ex calciatore. Gossip. Non è chiaro però a quando risalgano i video. E se pure quella persona ripresa alle spalle, a tradimento, era davvero Nedved, non è filmata alla guida, alle prese con un atteggiamento pericoloso anche per altri oltre che per sé stesso. I video però sono diventati virali, l’invasione completa, il tiro mancino portato a segno. Sui social è compatta la tifoseria bianconera a difendere l’ex beniamino, tantissimi i meme e tanta ironia. Più utenti a condannare la diffusione delle immagini che il calciatore.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

