Diletta Leotta e Loris Karius aspettano un figlio. La notizia è arrivata dopo settimane di indiscrezioni. Questa volta però è ufficiale, non è solo gossip. La coppia ha annunciato la notizia con un post su Instagram. “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”, si legge nel post accompagnato da un video in cui si vedono i due mentre si baciano e si abbracciano, visibilmente emozionati. Leotta e Karius stanno insieme da novembre scorso.

La relazione era stata anche quella volta ufficializzata tramite i social. Leotta è tra le conduttrici più conosciute in Italia, volto prima di SkySport e ora di Dazn, presentatrice principalmente di trasmissioni sportive. Considerato portiere agile e reattivo sui pali oltre che efficace nelle uscite sia sulle palle alte che sue quelle basse, la personalità di Karius era stata notevolmente compromessa da una prestazione horror in finale di Champions League, nella stazione 2017/2018. Anche la sua carriera è a un possibile nuovo snodo, come la sua vita d’altronde dopo l’inizio della relazione con Leotta e l’annuncio della gravidanza.

Karius questa stagione è tornato in Premier League, nel campionato inglese dopo aver vestito le maglie di Manchester City e Liverpool. Classe 1993, è nato a Biberach an der Riß, cittadina nel land tedesco del Baden Wurttemberg. È cresciuto nelle giovanili dell’Ulma, dello Stoccarda, del Manchester City e del Magonza. Ha esordito in Bundesliga, la massima serie tedesca, contro l’Hannover 96, diventando a 19 anni, 5 mesi, e 9 giorni il portiere esordiente più giovane della storia della Bundesliga.

Per 4 milioni e 700mila sterline è passato nel 206 al Liverpool. È rimasto suo malgrado nella memoria degli appassionati dello sport per la disastrosa prova nella finale di UEFA Champions League del 2018, persa dai Reds per 3 a 1 contro il Real Madrid. Due sue incertezze avevano portato a due gol dei blancos. Prima un rilancio sbagliato che aveva favorito il gol di Karim Benzema, poi si era fatto sorprendere da un tiro dalla lunga distanza di Gareth Bale. Alcune versioni avevano avanzato l’ipotesi secondo cui quelle due incertezze macroscopiche fossero state causate da un trauma cranico provocato da uno scontro di gioco con il difensore del Real Sergio Ramos.

Dopo il Liverpool è passato i prestito al Besiktas, nel campionato turco, e dopo ancora all’Union Berlino, di nuovo in Bundesliga. Di ritorno al Liverpool, senza collezionare neanche una presenza, a settembre del 2022 è arrivato al Newcastle United. Il 26 febbraio del 2023 è tornato titolare nella finale di Carabao Cup, finita 2 a 0 a favore del Manchester United. Al momento la sua quotazione è pari a un milione e mezzo di euro secondo il sito specializzato transfermarkt.

“Caro Loris, mi piacerebbe scriverti questa lettera domani, o dopo, una volta finita la partita che ti riporta in campo dopo questi due, interminabili, dolorosi e incredibili anni – aveva scritto Leotta in una lunga lettera pubblicata dal sito The Athletic – In questo momento smetto di essere la Diletta che conosci e, come in Canto di Natale di Charles Dickens, indosso i panni del ‘fantasma del passato’ per farti voltare e rendere conto della strada che hai fatto fino a qui. I giorni spesi a credere nel tuo sogno, amarlo, tenerlo tra le mani fino ad afferrarlo per poi, brutalmente vedertelo strappare. Le notti tristi, il nodo alla gola e i cattivi pensieri dietro a quell’errore che per due anni ti ha tenuto lontano dalla competizione ma non dalla tua passione più grande. Quel campo verde che fa sognare ogni giorno milioni di bambini. Grazie alla tua squadra e alla forza che uno con l’altro vi siete trasmessi”.

“Certo, non lo neghiamo, il colpo è stato duro, però, tu mi hai insegnato, la vita è il 10% cosa ti accade e per il 90% come decidi di reagire. E tu hai deciso di costruire il tuo futuro abbracciando il cambiamento e lavorando ancora più duramente per tornare ad esserci, ad essere in prima linea, ancora una volta, orgoglioso di te. Ecco perché dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te. A volte fare un passo indietro serve per prendere meglio la rincorsa e sono certa che questa rincorsa porterà te e tutta la squadra a spiccare il volo. Nessuno lo merita così tanto. Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine. Con amore, Diletta”.

