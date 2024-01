Loris Karius e Diletta Leotta sono convolati a nozze diventando finalmente marito e moglie a pochi mesi dalla nascita della loro bambina. E proprio sulla gravidanza Diletta Leotta si era confrontata con un’altra famosa bionda dello spettacolo Martina Stella. Adesso più che mai si riaccende l’interesse sui guadagni di Loris Karius.

Le polemiche su Diletta Leotta e quella frase scomoda in radio

“L’amore non è legato al conto in banca” aveva detto Diletta Leotta in radio. Una frase condivisibile, eppure i social sono insorti su questa dichiarazione giudicata “davvero poco credibile”. Diletta Leotta ha infatti fatto riferimento al vero amore, qualcosa che non è legato al conto in banca più o meno gonfio. Ma gli haters di Diletta Leotta si sono subito fatti sentire dicendo quanto fosse difficile crederle se ostenta una vita di lussi o, nel dettaglio, se è fidanzata con un calciatore.

Il patrimonio che non ti aspetti di Loris Karius

Il patrimonio e i guadagni di Loris Karius potrebbero essere davvero ingenti. Facile accostare le parole ricchezza e mondo dello sport, soprattutto nel mondo del calcio. Eppure facendo due conti in tasca al biondo Karius, sembrerebbe che le tasche del giocatore non siano poi così gonfie. Sicuramente non stiamo parlando di spiccioli ma quello che inficia maggiormente è la mancanza di contratti con brand sportivi come testimonial, elemento che inficia sicuramente sul suo patrimonio.

Dal 2016 al 2022 in campo con il Liverpool

Aprendo il borsello di Loris Karius troviamo 1,2 milioni di euro per il contratto di sei mesi per il Newcastle. Poi andando più a fondo contiamo oltre 20 milioni di euro per il contrattino siglato con il Liverpool. Il fidanzamento e adesso il matrimonio potrebbe aggiungere altri milioni nelle tasche del portiere con contratti per ospitate e sponsor televisivi. Staremo a vedere.

Chi è Loris Karius e da dove viene: il calcio e Diletta Leotta

Loris Karius, all’anagrafe Loris Sven Karius, nato a Biberach il 22 giugno 1993 è un calciatore tedesco e portiere del Newcastle Utd . Ha esordito in Bundesliga il 1º dicembre 2012 contro l’Hannover 96, subentrando al 52’ al posto di Shawn Parker per sopperire all’espulsione rimediata da Christian Wetklo, diventando – all’età di 19 anni, 5 mesi e 9 giorni – il portiere esordiente più giovane nella storia della Bundesliga.

Nel 2016, per 4,7 milioni di sterline, viene acquistato dal Liverpool, al quale ritornerà nel 2021-2021. Dopo aver trascorso una stagione ai margini della rosa del Liverpool, il 12 settembre 2022 si accorda a parametro zero con il Newcastle Utd.

Loris Karius si è lasciato alle spalle il clamoroso flop di Kiev – con quella tragica vittoria regalata al Real Madrid nella finale di Champions League del 2018 – che lo ha portato in un vortice di depressione dal quale è uscito a fatica. E lo ha messo in panchina per un po’.

