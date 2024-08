È ritornato oggi in Israele dopo 326 giorni in ostaggio a Gaza. Finito l’incubo per Qaid Farhan Alkadi, 52 anni, ostaggio di Hamas salvato e liberato dall’esercito israeliano dopo essere stato ritrovato in un “tunnel sotterraneo grazie a informazioni attendibili”. Ancora da capire se gli uomini di Hamas sarebbero fuggiti dalla zona in cui Alkadi era detenuto, oppure se sia stato Qaid ad essere riuscito a sfuggire ai suoi rapitori, rimanendo all’interno del tunnel, ultima meta di un sequestro in cui è stato spostato più volte dal 7 ottobre, giorno della sua scomparsa. L’uomo è stato trovato in condizioni mediche stabili e trasferito in un ospedale per controlli. I media israeliani hanno pubblicato una sua foto: scarno ma sorridente con la sua famiglia.

Il commento di Netanyahu

Ad attenderlo a casa ci saranno anche le sue due mogli e i suoi 11 figli. Alkadi appartiene alla comunità beduina, un’area a maggioranza musulmana, e lavorava come guardia di sicurezza in una fabbrica di imballaggio nel kibbutz Magen, una delle numerose comunità agricole attaccate lo scorso ottobre. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha parlato al telefono con l’uomo: “L’intera nazione di Israele è emozionata per il suo salvataggio”, si legge in una dichiarazione dell’ufficio di Netanyahu, aggiungendo che “continuerà a fare di tutto per riportare a casa tutti gli ostaggi”.

Negoziati e operazioni di salvataggio

Si ritiene che Hamas abbia ancora circa 108 ostaggi, di cui circa un terzo sarebbe morto. Gran parte sono stati rilasciati in cambio di palestinesi imprigionati da Israele durante il cessate il fuoco dello scorso novembre, mentre la scorsa settimane le IDF hanno dichiarato di aver recuperato i corpi di sei ostaggi durante un’operazione notturna a Gaza. Israele – fa sapere il governo – sta lavorando per riportare a casa tutti gli ostaggi tra negoziati e operazioni di salvataggio.

