Maria Paola Danna detta Mapi è la straordinaria moglie di Claudio Cecchetto il celebre produttore discografico, disc jockey, conduttore radiofonico e conduttore televisivo. Dalla loro storia d’amore sono nati due splendidi figli: Jody e Leonardo Cecchetto

A breve uscirà un docu-film dedicato proprio a lui, ai personaggi scoperti dal talent scout e alla sua vita sempre al massimo: People from Cecchetto. Intanto nelle ultime ore Cecchetto ha rilasciato un’intervista che sta facendo molto discutere nella quale si lascia andare a qualche esternazione.

Mapi Danna e Claudio Cecchetto, un amore lungo trent’anni

Oltre trent’anni di matrimonio e lo stesso, travolgente amore di sempre. Claudio Cecchetto e sua moglie, Maria Paola Danna (detta “Mapi”), vivono una storia d’amore lontana dai riflettori e, salvo qualche rara apparizione di coppia o intervista rilasciata, hanno sempre conservato il proprio sentimento nella privacy più assoluta. La coppia si è sposata nel 1992 e dalla loro unione sono nati due figli: Jody Daniele nel 1994 e Leonardo nel 2000.

Chi è Jody Daniele Cecchetto: conduttore del PrimaFestival di Sanremo 2023

Jody Daniele Cecchetto ha infatti ereditato la passione per la musica e per lo spettacolo proprio dal papà, seguendo le sue orme. Non è solo un giovane attore e speaker radiofonico, ma di recente si è messo in mostra alla conduzione del PrimaFestival in occasione del Festival di Sanremo 2023, al fianco di Andrea Delogu e degli Autogol.

