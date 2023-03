Non è di certo una sconosciuta, almeno non ai cinefili, ma per molti la sua vittoria agli Oscar è stata una sorpresa. Michelle Yeoh è stata infatti ex Miss Malesia e Bond girl, ha partecipato al franchise di Star Trek e ai cinecomic Marvel, eppure il suo più grande riconoscimento personale come attrice è arrivato oggi, quando ha compiuto 60 anni, con la vittoria come attrice protagonista del Premio Oscar per Everything everywhere all at once, pellicola che si è aggiudicata ben sette statuette.

Michelle Yeoh è la prima donna asiatica (malese con origini cinesi) a vincere l’Oscar nella categoria Miglior attrice protagonista, ed anche una delle pochissime a riuscirci alla prima candidatura per entrare nella storia della settima arte. Prima di lei solo Merle Oberon nel 1935, che però si è sempre fatta passare per caucasica, e la storia della sua vittoria rimane ancora oggetto di dibattito.

Baciando la statuetta degli Academy Awards tra le lacrime Yeoh ha dedicato il premio ai bambini e alle bambine di tutto il mondo perché non smettano di sognare in grande, e poi ha ringraziato le mamme di tutto il mondo, le vere eroine a cui ispirarsi.

Il Times già l’hanno scorso l’ha inserita nella top 100 delle persone più influenti al mondo ma la consacrazione definitiva è arrivata come protagonista della commedia surreale Everything Everywhere at all once, con il ruolo che l’ha vista negli ultimi giorni come favorita dei bookmakers nonostante l’agguerrita competizione di Cate Blanchett che con Tar ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia.

Yeoh nei giorni passati ha condiviso e poi cancellato un articolo di Vogue che nel titolo si chiedeva se sarebbe stata o meno la prima attrice non bianca a vincere dopo 20 anni (la terza di colore, dopo Halle Berry e Viola Davis). Un post che violerebbe le regole per cui i candidati non possono menzionare i concorrenti. Una controversia conclusasi comunque con un nulla di fatto.

Prima di vincere il Golden Globes e il Sag 2023, l’allora ventenne Yeoh ha vinto il titolo di Miss Malesia. Archiviato il percorso da ballerina dopo un incidente, subito dopo ha messo il suo corpo al servizio delle arti marziali anche davanti alla macchina da presa quando ha interpretato la Bond girl in 007 Il domani non muore mai. Poi i ruoli nelle pellicole come La tigre e il dragone e Memorie di una Geisha. Nel suo curriculum anche lavori nei franchise di Star Trek e nei Marvel Cinematic Universe. Infine anche commedie come l’esilarante Crazy & Rich. Una vera performer che ha sperimentato vari generi, reinventandosi e adattandosi ai cambiamenti.

