Papà Paolo, zio Silvio. Nicole Berlusconi, classe 1989, è figlia della seconda moglie del fratello dell’ex Presidente del Consiglio, Antonia Rosa Costanza, così come i suoi fratelli Davide Luigi, e quarta figlia di Paolo, che con Mariella Bocciardo era diventato padre di Alessia e Luna Roberta. Apparsa più volte in pubblico assieme alla sua famiglia, non ha mai nascosto la passione per i cavalli, di cui si prende cura fin da quando era piccolissima.

Nicole ha infatti iniziato a cavalcare a undici anni, partecipando a gare di salto ad ostacoli fino a a pochi anni fa, per poi gestire un’associazione equestre. Nel 2023 Nicole ha creato ‘Progetto Islander’, dal nome della sua prima cavalla, occupandosi di salvare animali maltrattati. “Mi occupo di cavalli da salvare, abusati, abbandonati e malnutriti”, raccontava.

“Molte segnalazioni arrivavano dai privati anonimi, con la nostra mail, altre volte sono cittadini che assistono personalmente ai maltrattamenti”, raccontava a Repubblica, ammettendo che ci fosse “molta omertà nel mondo dell’equitazione”. “Il cognome che porto? È un motivo in più per fare le cose al meglio”. E anche con lo zio Silvio i discorsi finivano spesso sul tema: “Abbiamo un ottimo rapporto – raccontava qualche anno fa quando l’ex Cavaliere era ancora in vita – è sempre stato contento del fatto che facessi equitazione e mi ha sempre chiesto dei risultati delle gare e come stesse il mio cavallo. Si preoccupa sempre per tutti noi”.

