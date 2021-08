Si sposeranno l’anno prossimo. Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo, fresco vincitore dell’oro alle Olimpiadi di Tokyo, e la compagna Nicole Daza. “Ciao amore mio, volevo mandarti un grosso in bocca al lupo. Sappiamo quanto sacrificio e impegno ci hai messo ogni giorno e siamo orgogliosi e fieri di te”, aveva scritto sui social lei prima della gara. Orgogliosa lei e i due bambini che hanno avuto: Anthony e Meghan, avuti nel 2019 e nel 2020.

Marcell Jacobs ha avuto anche un altro figlio, da un’altra relazione, quando aveva 19 anni. Si chiama Jeremy. Con Nicole sta insieme dal 2018. Un colpo di fulmine, ha raccontato lei a Il Corriere di Roma: “In discoteca, a Milano. È stato amore a prima vista: non lo conoscevo come atleta, poi mi sono appassionata allo sport. Adesso i 100 metri li capisco”.

Daza vive a Roma ma è di Novi Ligure. Ha origini sudamericane, ecuadoriane. Molto attiva sui social network, “fashion girl”, vanta quasi 14mila follower su Instagram che stanno crescendo di minuto in minuto, tatuatissima come il fidanzato. I due vivono in zona Collina Fleming, la finale però lei l’ha vista in Liguria, a Genova, a casa di un’amica e con i parenti. Quell’oro se l’aspettava. “Specialmente dopo aver visto il tempo in semifinale. E poi ripensando a quante ore è stato in pista e in palestra. Se lo meritava perché è il numero uno, il mio numero uno”.

Daza ha confermato l’enorme sforzo, anche psicologico, del compagno per costruire questo successo – a partire dal riavvicinamento con il padre, ex militare americano che abbandonò Marcell e la madre a El Paso, in Texas, quando lo sprinter non aveva neanche un anno, quindi cresciuto a Desenzano sul Garda. “È stato sempre convinto della sua forza. Quando è caduto si è rialzato ed è stato più forte di prima. L’apporto della sua mental coach Nicoletta Romanazzi è stato fondamentale: già da tanto tempo era pronto per fare un buon tempo, ma psicologicamente non aveva la sicurezza. La ringrazio ogni giorno per quello che fa. Ora Marcell è libero di mente: non litighiamo mai, e io lo lascio il più possibile nel suo mondo”.

Alla trasmissione in prima serata su Rai2 Il Circolo degli Anelli Daza ha anticipato che si sposeranno a settembre 2022. Jacobs, inserito nel gruppo sportivo della Polizia di Stato, ha fatto la storia: è stato il primo italiano ad arrivare in finale nei 100 metri e il primo a conquistare la medaglia d’Oro alle Olimpiadi. La sua vita, e quella della sua famiglia, è cambiata nel giro di 9”80. “Da ieri siamo stati entrambi tempestati di messaggi e chiamate. Ma era quello che Marcell voleva: mi dice sempre ‘voglio farvi vivere bene e portare qualcosa a casa’”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano