Per la prima volta un italiano correrà la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L’azzurro Marcell Jacobs è infatti qualificato alla finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con 9’84, record europeo. Fenomenale prestazione di Marcell Jacobs che sulla pista dello stadio Olimpico di Tokyo ha stabilito il nuovo record europeo 100 metri migliorando di due centesimi quanto fece quasi 17 anni fa ad Atene il portoghese, nigeriano di origini, Francis Obikwelu. Jacobs ha disputato una prestazione straordinaria.

Uscito dai blocchi in maniera non convincente, Jacobs ha preso sempre più velocità e ritmo stampando al traguardo un crono che forse nemmeno lui avrebbe pensato di correre.

Jacobs, terzo nella sua semifinale (la terza), e’ stato preceduto di meno di un centesimo dal cinese Bingtian Su, al record asiatico con 9″83 (.827 i millesimi), e dall’americano Ronnie Baker con 9″83 (.829). L’azzurro ha anche toccato la velocità maggiore della sua batteria arrivando sui 60 metri a 42,7 km/h.

Dalle tre batterie passano i primi due e i due migliori tempi. La terza e ultima, quella del bresciano, per qualità vale la finale. Tortu invece è arrivato ultimo nella sua batteria e non si qualifica così per la finale dei 100 metri piani. A fine gara ha commentato: “Mi do un 6, aspetto le staffette per una valutazione complessiva ma il voto all’esperienza è 10. Ora questi tempi non sono alla mia portata, spero lo saranno in futuro”.

Escluso dalla finale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 l’azzurro commenta anche la prova di Marcell Jacobs: “Bravissimo, gli faccio un grande in bocca al lupo”.

Apputamento per la Finale alle 14:50.

Riccardo Annibali

