Paolo Grimoldi non le manda a dire sul Ponte sullo Stretto di Messina tanto amato da Matteo Salvini. L’ex deputato Paolo Grimoldi durante la festa per i 30 anni della Lega di Melegnano ha sparato a zero sul ponte sullo Stretto di Messina, che rappresenta invece il cavallo di battaglia del leader nazionale del Carroccio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Deputato della Lega dal 2006 al 2022, nell’autunno dello scorso anno Grimoldi è diventato coordinatore del “Comitato Nord”, corrente bossiana interna alla Lega voluta dallo stesso senatore Umberto Bossi per rilanciarne la spinta autonomista.

In un video postato da Grimoldi sulla propria pagina Facebook, l’ex parlamentare boccia senza appello il ponte sullo Stretto di Messina, che ancora in questi giorni è stato nuovamente rilanciato dal ministro Salvini.

Ma sono state anche altre le critiche di Grimoldi ai vertici nazionali del partito durante la serata organizzata per festeggiare i 30 anni della Lega di Melegnano, alla quale erano presenti l’assessore Cristiano Vailati con gli esponenti e i militanti territoriali del partito. Nel corso dell’appuntamento hanno poi fatto tappa in città anche il consigliere regionale Riccardo Pase, l’ex deputato Marco Rondini, il segretario provinciale Mauro Grolli e l’eurodeputato Angelo Ciocca.

