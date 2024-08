Con discrezione, Chiara Ferragni torna al centro del gossip estivo. Nei giorni in cui l’imprenditrice digitale si rilassa a Mykonos con figli e famiglia, emergono nuovi dettagli su una presunta relazione con l’imprenditore della moda Silvio Campara, scoperta inizialmente da Dagospia e ora approfondita oggi dal settimanale Chi, che mostra le prime foto dei due al mare.

L’inizio della storia a giugno

La storia sarebbe iniziata ai Bagni Piero di Forte dei Marmi nei primi di giugno, dove Chi pubblica foto che documentano l’incontro tra Ferragni e Campara sotto il sole della Versilia. Durante quel periodo, Ferragni era in vacanza con amici, mentre Fedez, l’ex marito, era nei dintorni con i figli. Chiara col suo amico Angelo Tropea, Campara era accompagnato dalla moglie Giulia (che Chiara conosce) e dai figli, ma le interazioni tra lui e Ferragni, con sorrisi e sguardi scambiati, hanno suggerito che ci fosse una connessione speciale. Secondo le testate specializzate Campana si sarebbe recentemente allontanato dalla moglie e avrebbe iniziato una conoscenza più approfondita con l’ex di Fedez. Stando a quanto riportato da Chi, “la Ferragni avrebbe confessato con gli amici la storia”. Non solo. Pochi giorni dopo ‘Chi’ fotografa Chiara che mostra agli amici a tavola una foto di un uomo sul suo cellulare a tavola, facendo un broncio, un sguardo di tenerezza, “come se le mancasse”: si tratta, neanche a dirlo, di una foto di Silvio.

Chi è Silvio Campara, nuovo fidanzato di Chiara Ferragni. Ex modello e ad di Golden Goose

Silvio Campara, 45 anni (contro i 37 di Chiara) è Nato a Lugagnano di Sona, in provincia di Verona, Campara è laureato alla Bocconi e ha iniziato a lavorare come modello. Poi il grande salto, prima nel settore commerciale di marchi importanti come Alexander McQueen, Giorgio Armani e Sundek, infine nel 2013 l’approdo a Golden Goose, dove nell’arco di pochi anni è diventato il ceo. Dal 2018 ricopre dunque il ruolo di amministratore delegato della Golden Goose, le “scarpe con la stella” calzature di lusso il cui costo solitamente si aggira tra i 400 e i 500 euro.

