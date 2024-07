E pensare che soltanto due settimane mese fa il proseguo della storia con Garance Authié era stato di fatto ufficializzato. Stesse foto condivise, nelle stesse località, sempre la Puglia, dove il rapper stava prendendo parte alle registrazioni di Battiti Live. Pochi giorni prima invece, entrambi avevano condiviso le foto di una cena assieme a Milano (dove la ragazza aveva partecipato anche alla registrazione di un videoclip) in un prestigioso ristorante, e prima ancora, a fine maggio, era stato un weekend a Montecarlo in occasione del Gran Premio di Formula a far scoprire a a tutti la loro relazione, con i paparazzi pronti ad immortalarli. Eppure si è già spenta la prima fiamma dell’estate rovente di Fedez.

A testimoniarlo sono nuovi scatti diffusi dal settimanale Chi proprio oggi, che mostrano inequivocabilmente come il rapper si sia già lasciato alla spalle la storia con la modella 14 anni più giovane (nata nel 2004) per una nuova bella e misteriosa ragazza.

Chi è la nuova fiamma di Fedez

Il rapper è stato paparazzo dai fotografi di Chi a Polignano a Mare (Bari) dove si è rilassato a bordo piscina di una masseria in Puglia in compagnia dell’amico Emis Killa, assieme una nuova ragazza e stavolta le immagini non lasciano spazio a interpretazioni: i due si scambiano un bacio coperti dalle piante e alcune coccole sulla sdraio mentre prendono il sole insieme a metà pomeriggio. Posizione inequivocabili, con Fedez che scavalca la ragazza per tornare al suo posto dopo un momento di intimità.

I tatuaggi della brunetta ‘bella e misteriosa’

L’identità della ragazza non è ancora stata resa nota, il settimanale si limita a definirla una “brunetta bella e misteriosa”, dai capelli corti. Gli unici tratti distintivi visibili dalle foto sono i tatuaggi di uno scorpione sul braccio sinistro, di un cuore e di una scritta, ma anche il braccio destro è tatuato con alcune fiamme non distinguibili dalla distanza. Il cantante si diverte in vacanza in piscina assieme al Golden retrive Silvio che indossa i suoi stessi occhiali: si tratta della la stessa razza canina di Paloma, rimasta a vivere con Chiara Ferragni e i bambini Leone e Vittoria nella casa a CityLife a Milano.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco