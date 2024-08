Sarà Tim Walz “running mate” di Kamala Harris nella corsa alle elezioni presidenziali americane in programma il 5 novembre. Il 60enne governatore del Minnesota, così come anticipato dalla Cnn che cita ben quattro fonti, è stato anche già informato dalla stessa candidata dei democratici attraverso una video call. La scelta è ricaduta sull’ex docente di storia ed ex membro della Guardia nazionale, politico di razza avendo servito il Congresso per 12 anni prima di essere eletto, per ben due volte, alla guida di uno stato cruciale nella zona del Midwest.

Walz ha avuto la meglio sul governatore della Pennsylvania Josh Shapiro e il senatore dell’Arizona Mark Kelly. Adesso dopo l’annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore, il team di Harris diffonderà un video della campagna, poi l’attuale vicepresidente e Walz si presenteranno assieme all’evento di campagna in programma a Philadelphia e previsto per le 17.30 ora locale, le 23.30 ora italiana. Poi inizierà il tour che li porterà in Wisconsin, Michigan, Carolina del Nord, Georgia, Arizona e Nevada.

Una decisione criticata dai rivali repubblicani che definiscono il governatore del Minnesota un “radicale di sinistra”. Secondo una fonte dell’entourage del tycoon, citata sempre dalla Cnn, Harris “si è inginocchiata di fronte alla sinistra antisemita e anti-israeliana e ha scelto qualcuno di pericolosamente progressista come lei”.

Su X, poche ore dopo le indiscrezioni lanciate dai media americani, Walz ha ufficializzato tutto: “È un onore immenso unirmi a @kamalaharris in questa campagna. Ci sto. Il vicepresidente Harris ci sta mostrando la politica che è possibile. Mi ricorda un po’ il primo giorno di scuola. Quindi, diamoci da fare, gente! Unitevi a noi”.

It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign.

I’m all in.

Vice President Harris is showing us the politics of what’s possible. It reminds me a bit of the first day of school.

So, let’s get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM

— Tim Walz (@Tim_Walz) August 6, 2024