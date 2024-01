Tony Dallara alias Antonio Lardera, è un famoso cantante italiano degli anni ’60 nonché l’unico ancora in vita ad aver vinto il Festival di Sanremo come solista, nel 1960. Ospite di Domenica In si è esibito in diretta tv al centro dello studio e ha cantato “Romantica” e “Ti dirò” due dei suoi più grandi successi.

Mara Venier scoppia a piangere e chiede di interrompere la diretta

La voce di Tony Dallara non è sicuramente più la stessa ma la determinazione si. Nonostante gli 87 anni Tony, ospite di Domenica In, non si è tirato indietro e ha cantato i suoi successi.

Un’esibizione la sua che ha commosso tutti. Mara Venier, dopo averlo riaccompagnato sul suo sgabello, interrompe la diretta perché scoppia a piangere: “Mi sono commossa mandate un filmato”.

La malattia di Tony Dallara e i due mesi di coma

Sempre a Domenica In, Mara Venier ha chiesto a Tony Dallara se la sentisse di cantare: “È tanto che non canti?” e lui: “7 mesi fa ho cantato perché ho avuto qualche problemino…” ha risposto il cantante mentre la conduttrice ha rincarato: “Qualche problemino?! Sei stato due mesi in coma”

Nel 2021, Memo Remigi ha condiviso preoccupazioni sulla salute del collega e amico, sottolineando: “È stato il mio idolo. Non sta affatto bene, è in cattive condizioni. La moglie Patrizia è una persona deliziosa che gli è accanto… Quest’uomo è stato un punto di riferimento per me e lo imitavo perché era il mio cantante preferito”. Il cantante di Campobasso, infatti, stava attraversando difficoltà motorie dopo un lungo ricovero.

Le figlie e la moglie di Tony Dallara, sempre al suo fianco

Tony Dallara, nato il 30 giugno 1936 a Campobasso, è sposato con Patrizia fin dagli inizi degli anni Settanta. La coppia ha avuto due figlie: Lisa e Natasha.

Natasha Lardera è una scrittrice, giornalista e traduttrice, risiede a New York da molti anni. È nota per la sua specializzazione nella traduzione teatrale, contribuendo a diversi spettacoli.

Lisa Lardera invece lavora come Senior Sales Account presso Dolce & Gabbana. In una recente occasione, è stato Tony Dallara stesso a condividere dettagli sulle sue figlie, confessando di provare un forte senso di gelosia nei loro confronti. Pare che Lisa abbia ereditato dal padre la passione per la musica.

Tony Dallara e la ricerca per un vaccino anti-Covid

A marzo 2021 Tony Dallara, residente a Milano, ha cercato il vaccino anti-Covid a domicilio: “Mia figlia aveva prenotato per me, specificando che avrei avuto bisogno del servizio a domicilio a causa dei sei mesi trascorsi in ospedale e dell’impossibilità di muovermi”, ha dichiarato a Repubblica.

Tuttavia, ha ricevuto un messaggio che richiedeva la sua presenza fisica presso il poliambulatorio per la vaccinazione. Per non perdere l’opportunità, Tony Dallara e la sua famiglia hanno organizzato il noleggio di un’auto adatta, dato che il cantante si sposta in sedia a rotelle. Le compagnie di taxi non offrono la possibilità di scegliere il tipo di veicolo, quindi Tony Dallara ha optato per il noleggio di un’ambulanza: “Ho pagato 125 euro e sono andato a vaccinarmi”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo