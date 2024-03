Valerio Aprea protagonista di Propaganda Live su La7. Aprea va in scena con uno dei suoi ormai celebri monologhi all’interno del programma condotto da Diego Bianchi. Facile ricordare la sua performance a Propaganda dal titolo “Il problema di questo Paese” dove si è cimentato nel descrivere con ironia le caratteristiche peculiari dell’italianità.

I monologhi di Valerio Aprea a Propaganda Live

Ecco un estratto delle parole di Valerio Aprea: <<Quante volte ho sentito la frase “Il problema di questo Paese è…” e poi ho sentito la spiegazione. Non dicono un problema ma dicono il problema. Se iniziassero con “Un problema” non li staremmo neanche a sentire ma se dicono “Il problema” noi ascoltiamo perché speriamo che ci rivelino il problema. Che poi per esperienza comune sappiamo essere in genere un problema di poco conto. Come quando vai dal dottore perché non senti una gamba e sei claudicante e il dottore dice ‘lo sa qual è il suo problema? Il canino” Ora un problema di questo Paese è che 60milioni di persone lo conoscono ma non ce ne sono due che dicono lo stesso. Ognuno ha la soluzione definitiva che però contrasta con quella di tutti gli altri.>>

Valerio Aprea gli studi al Conservatorio Teatrale Giovan Battista Diotajuti

Valerio Aprea è nato a Roma l’11 aprile 1968 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Dell’infanzia dell’attore non si hanno dettagli, ma si conoscono invece i suoi studi. Il volto del cinema italiano ha studiato recitazione presso il Conservatorio Teatrale Giovan Battista Diotajuti. Successivamente ha conseguito la laurea a La Sapienza di Roma in Storia del Cinema.L’attore ha esordito nel mondo del teatro nel 1992 con L’Eredità. Successivamente ha partecipato a numerosi spettacoli tra i quali ricordiamo Edipo a Colono, La cantatrice calva, Dramma della Gelosia e Nudo e crudo.

Valerio Aprea e la sua interpretazione più famosa: la serie tv italiana Boris

Grande successo per Valerio Aprea è derivato dalla partecipazione nella serie tv italiana Boris e anche nell’omonimo film. Arpea ha anche preso parte a numerosi film per il grande schermo. Dopo l’esordio nel 1998 in Piccole Anime, ci sono stati molti altri titoli a cui ha partecipato. È possibile vedere l’attore in opere come: Nessuno mi può giudicare con Paola Cortellesi e diretto da Massimiliano Bruno (2011), la trilogia di Smetto Quando Voglio (Sydney Sibilia, dal 2014 al 2017) e Figli di Giuseppe Bonito (2020). Nel 2022, Valerio Aprea è entrato a far parte del cast fisso di Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Zoro.

Valerio Aprea è presente sia su Instagram che su Twitter dove condivide informazioni sui suoi progetti e i suoi pensieri. È un grande tifoso della Roma, infatti sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto per il ritiro dal calcio giocato di Francesco Totti. Ha ottenuto una nomination come miglior attore non protagonista al premio David di Donatello.

