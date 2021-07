Un’aggressione orribile, indicibile, tremenda. Un cittadino italiano è stato ucciso in Honduras, linciato dalla folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa e alla sua automobile. L’uomo è stato identificato come Giorgio Scanu, italiano ma residente nel Paese in Centroamerica. La notizia è stata diffusa dal giornale locale La Prensa. Sui social network circolano perfino foto e video orribili – e anche impubblicabili – della brutale aggressione.

Fermo restando che nessuna azione o colpa può essere punita o risarcita con modalità talmente feroci, il quotidiano honduregno riporta anche la causa che avrebbe scatenato tale ferocia . Si parla di una folla infervorata di 600 persone. Secondo gli assalitori Giorgio Scanu sarebbe stato aggredito perché accusato di aver ucciso un vicino di casa, Juan de Dios Flores, un uomo anziano, di 74 anni, per vendicarsi di un furto. Questo riporta anche la polizia.

Scanu è arrivato vivo in ospedale ma i medici non sono riusciti a salvarlo a causa delle gravi ferite riportate dall’uomo. È successo a Santa Ana de Yusguare, Choluteca, nel Sud dell’Honduras, a 80 chilometri dalla capitale Tegucigalpa. La polizia, riporta La Prensa, ha informato che “un’orda inferocita di 600 persone armate ha fatto irruzione nella proprietà privata con l’apparente intenzione di togliere la vita a un cittadino straniero residente nel quartiere Los Mangos de Yusgare. In un attacco armato hanno incendiato la sua casa e la sua automobile”.

La nota continua spiegando che gli agenti sono intervenuti sul posto per “spiegare il procedimento della legge ai cittadini, che non hanno rispettato il richiamo all’ordine incorrendo in diversi illeciti che hanno provocato la morte di Scanu”. La Polizia Nazionale ha ordinato la formazione di una squadra di investigatori responsabili di presentare un report completo dei fatti per procedere con la cattura dei responsabili.

Scanu aveva origini sarde. Il quotidiano El Heraldo ha parlato del video, che non ha pubblicato, descrivendo l’uomo sofferente e barcollante che chiede alla folla di non ucciderlo prima di essere colpito da una grossa pietra. Secondo i giornali locali l’uomo avrebbe ucciso il vicino di casa che lo avrebbe infastidito tagliando un albero nel suo giardino. C’è chi riporta che addirittura Scanu sarebbe stato ripreso dalle telecamere mentre usciva dall’abitazione dell’anziano. El Heraldo aggiunge altre accuse verso l’uomo: aggressioni ad altri abitanti del villaggio. La Farnesina si è messa in contatto e sta seguendo il caso con l’ambasciata in Guatemala, competente per l’Honduras.

