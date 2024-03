Il pianista e direttore d’orchestra Maurizio Pollini è morto questa mattina all’età di 82 anni. Era malato da tempo, inoltre per motivi di salute aveva deciso di cancellare gli ultimi suoi concerti in programma.

Chi era Maurizio Pollini, morto il celebre pianista

Maurizio Pollini era nato a Milano nel gennaio del 1942. Frequentò e prese il diploma al conservatorio di Milano. Il debutto lo fece nel 1958, il 10 ottobre, quando suonò con l’orchestra della Scala diretta da Thomas Schippers. Già nel 1960, all’età di 18 anni, vinse il prestigioso concorso pianistico Chopin, iniziando così una lunga carriera, spaziando anche alla musica contemporanea nel suo repertorio.

Il suo ultimo concerto, tenuto il 13 febbraio del 2023 alla Scala, un teatro a cui Pollini era molto legato, il pianista lo dedicò alla musica di Schoemberg.

Maurizio Pollini, la moglie e il figlio

Pollini era sposato con la pianista Marilisa Marzotto. I due si erano conosciuti da bambini, all’età di 11 anni, durante una lezione di armonia. Pollini viveva con la moglie a Milano, dove si erano sposati alla fine degli anni ’60. I due hanno un figlio, di nome Daniele, anch’egli uno stimato pianista nonché compositore.

Morto Maurizio Pollini, il ricordo della Scala e la camera ardente

“Uno dei grandi musicisti del nostro tempo e un riferimento fondamentale nella vita artistica del Teatro per oltre cinquant’anni”. Così Maurizio Pollini è stato ricordato dalla Scala, con una nota. “Il Sovrintendente Dominique Meyer, il Direttore Musicale Riccardo Chailly, i professori dell’Orchestra e i lavoratori scaligeri sono accanto alla moglie Marilisa, al figlio Daniele e a tutta la famiglia” si legge.

La camera ardente si terrà proprio alla Scala, come era avvenuto anche per Carla Fracci. In realtà, la camera ardente viene aperta alla Scala solo per gli ex sovrintendenti e gli ex direttori musicali, ma vengono fatte delle eccezioni per personalità di grande spessore, come appunto Pollini.

Morto Maurizio Pollini, il ricordo di Mattarella

A ricordare Pollini, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Desidero esprimere il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Maurizio Pollini, pianista insigne, interprete rigoroso e ispirato di straordinarie pagine musicali, riferimento di generazioni di musicisti di tutto il mondo. Un poeta del pianoforte che nei suoi lunghi anni di straordinaria carriera ha dato lustro all’Italia sulla scena artistica internazionale. Alla sua famiglia esprimo le mie più sentite condoglianze”.

Morto Maurizio Pollini, il messaggio del ministro Sangiuliano

Oltre a Mattarella, sono tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del pianista. “L’Italia piange la scomparsa di Maurizio Pollini, interprete straordinario e uno dei piu’ grandi pianisti del secondo Novecento che con la sua musica per oltre mezzo secolo ha affascinato e conquistato le platee dei teatri del mondo intero” ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

