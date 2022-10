“Il triangolo no, non l’avevo considerato”. O almeno, così devono aver pensato i cameramen riuniti al Théâtre du Châtelet di Parigi durante la consegna del Pallone d’oro, indecisi se inquadrare Jordan Ozuna, la nuova fidanzata di Karim Benzema (vincitore dell’ambito premio conferito da France Football) o sua moglie Cora Gauthier, entrambe presenti alla cerimonia. Ebbene sì, l’attaccante francese del Real Madrid ha coronato una stagione fantastica, dopo la vittoria della Champions League, conquistando il Pallone d’Oro, e per celebrare ha voluto accanto la moglie Cora, nonché mamma di suo figlio, e la sua nuova fiamma, Jordan, la modella statunitense che da maggio di quest’anno sembra aver rubato il cuore dell’attaccante francese. Ma chi sono le due donne della vita di Benzema?

CHI È CORA GAUTHIER – Classe 1989, Cora Gauthier è la seconda moglie del calciatore. I due si sono conosciuti nel 2016, dopo la fine della precedente relazione dell’attaccante del Real con Chloé de Launay, da cui aveva avuto una figlia, Mila. Fin da subito – come hanno riportato numerosi tabloid francesi all’epoca – è scoppiata la scintilla e i due sono convolati a nozze nel 2017, lo stesso anno in cui hanno avuto loro figlio Ibrahim. Cora è nata l’11 aprile del 1989, originaria dell’isola Martinica, è una modella francese seguitissima sui social (i suoi follower ammontano a circa 123mila) ma nonostante la notorietà ha cercato di mantenere la sua relazione con il marito il più lontana possibile dai social, tanto che i due si sono sposati in segreto, annunciando solo dopo il loro matrimonio. Cora Gauthier ama viaggiare e condividere foto del figlio, soprattutto quando sono insieme allo stadio a sostenere il papà.

CHI È JORDAN OZUNA – Jordan Ozuna, invece, è nata è nata nel Maryland, precisamente sulla costa orientale degli Stati Uniti d’America, il 1° gennaio 1990. Con la sua famiglia ha viaggiato molto, suo padre era un militare e questo l’ha portata a vivere per un periodo alle Hawaii. Jordan ha iniziato la carriera di modella appena ventenne, prima ha fatto anche diverse apparizioni in alcune serie televisive, ricoprendo ruoli marginali. Come modella ha sfilato per la Hooters Modeling Agency ed è scesa in passerella per la sfilata Yeezy di Kanye West al Madison Square Garden. Per un periodo ha lavorato anche in un Night Club a Las Vegas, in un locale noto come il ‘LIGHT’. Jordan è stata fidanzata anche con il noto cantante Justin Bieber.

LA RELAZIONE CON JORDAN – I primi rumors su una presunta relazione con Benzema si sono diffusi a fine maggio, quando l’attaccante francese ha contribuito alla vittoria della Champions League ottenuta poi per 1-0 contro il Liverpool nella finale di Champions League allo Stade de France. Ozuna era a Parigi in quel momento, alimentando le voci secondo cui si trovasse lì per sostenere la sua superstar calcistica. Idea che si è rafforzata quando lei ha pubblicato su Instagram la foto di un abbraccio con il calciatore e poi lo scatto di una videochiamata insieme. Ieri ha commentato così la vittoria di Benzema: “Orgogliosa è dire poco“.

Chiara Capuani

© Riproduzione riservata

Chiara Capuani