Da una parte il fidanzamento ufficiale tra l’influencer Chiara Nasti e l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni, ufficializzato nelle scorse ore sui social, dall’altra le polemiche per la pizza servita dal pizzaiolo Toto Sorbillo, fratello del più popolare Gino, senza mascherina al tavolo occupato dalla famiglia Nasti e dal calciatore biancoceleste.

Polemiche per il mancato rispetto dei dispositivi di sicurezza per contrastare la pandemia di Covid-19 emerso in una storia Instagram dell’influencer napoletana (seguita da quasi 2 milioni di followers) che ringrazia il pizzaiolo per la dedica, con tanto di nome, ad ogni componente del tavolo nella sede romana della catena Sorbillo. Diversi i commenti polemici perché sarebbero “tutti i camerieri” a servire ai tavoli senza mascherina.

