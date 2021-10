Covid-19, chiude il Centro Vaccinale nell’hangar Atitech di Capodichino. Il Presidente De Luca: “Esempio di grande capacità organizzativa e collaborazione istituzionale, ora essenziale non abbassare la guardia”. Chiude a Napoli il Centro Vaccinale che l’ASL Napoli 1 Centro, su indirizzo del Governo Regionale, ha realizzato nell’hangar Atitech di Capodichino e inaugurato lo scorso 2 maggio. Una struttura risultata fondamentale per la campagna vaccinale anti Covid-19 che in Campania ha portato a risultati eccellenti.

L’Hub, realizzato nell’hangar Avio 2 di Atitech messo a disposizione gratuitamente dal Presidente Gianni Lettieri è stato un punto chiave per le somministrazioni ai napoletani. “La Campania – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – ha saputo rispondere all’emergenza con efficienza e organizzazione, dimostrando di non essere seconda a nessuno. Lo sforzo prodotto è imponente per mettere al sicuro la popolazione. Tuttavia il virus è ancora presente e pericoloso, non possiamo abbassare la guardia se vogliamo conservare il vantaggio acquisito. Ribadiamo quindi l’invito a vaccinarsi per chi non lo ancora fatto, e a prepararsi per la terza dose per chi è già vaccinato da oltre sei mesi”.

Il ruolo chiave svolto dal Centro Vaccinale nell’hangar Atitech di Capodichino è evidente se si guarda ai numeri. “La scorsa settimana – ricorda il direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva – la struttura ha concluso la sua attività raggiungendo le 260.000 vaccinazioni somministrate in circa sei mesi. Questo centro vaccinale interaziendale è stato uno dei più grandi d’Italia, organizzato nei 10mila metri quadrati dell’hangar con l’impiego di 150 unità di personale ogni giorno, 14 box di accettazione, 32 box vaccinali e infine l’area di attesa di sicurezza dopo la somministrazione del vaccino e due locali attrezzati per il primo soccorso. Un grazie va a tutti coloro che hanno lavorato infaticabilmente per rendere possibile questo risultato e, naturalmente, al presidente Gianni Lettieri che si è mostrato sin da subito estremamente sensibile e disponibile, concedendoci gratuitamente gli spazi“. Grazie al centro vaccinale di Capodichino la campagna vaccinale campana è decollata definitivamente, raggiungendo punte di somministrazione che nel solo hangar sono arrivate a 6.000 al giorno.

“Ho sentito il dovere, parlandone con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, di fare un ulteriore passo per aiutare le istituzioni in un momento difficile – dice Gianni Lettieri – un’esperienza significativa, un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e privato che ha visto collaborare insieme l’Atitech, la regione Campania e l’ASL Napoli 1 Centro. Atitech – conclude Lettieri – adesso uarda fiduciosa al territorio e continuerà ad impegnarsi a fianco delle istituzioni per rispondere ogni volta che si renderà necessario“.

© Riproduzione riservata

Redazione