“Ciao Darwin” è tornato. Dopo un’attesa durata quattro anni Paolo Bonolis si riappropria della sua creatura. Lo show di Mediaset andrà di nuovo in onda ogni venerdì alle 21:35 su Canale 5.

“Ciao Darwin” un successo alla nona stagione

La nona stagione dell’amatissimo varietà Mediaset debutterà con il sottotitolo evocativo di “Giovanni 8.7”, che si riferisce alla famosa frase del Vangelo “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”.

In questa prima puntata, andrà in scena lo scontro “Angeli vs. Demoni”, declinato attraverso una serie di prove di coraggio, forza, cultura e simpatia.

“Ciao Darwin” si scontrano Angeli vs Demoni

Uno show ironico che esplora con curiosità le caratteristiche degli uomini e delle donne del Terzo Millennio. E il sottotitolo di questa nona stagione, “Giovanni 8.7”, rende ancora più chiaro l’intento del programma riportato in auge da Mediaset: si fa riferimento al famoso versetto del Vangelo, “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”.

Ciao Darwin senza il Genodrome, dopo l’incidente di Marchetti.

Ciao Darwin 9 riparte senza i rulli nella prova del Genodrome. La decisione arriva dopo l’incidente nel programma, nel 2019, che ha provocato la paralisi a Gabriele Marchetti, concorrente di quella edizione.

Le prove nella nona edizione di Ciao Darwin

Ci sarà la competizione “A spasso nel tempo”, che trasporta i concorrenti attraverso differenti epoche storiche (con relative domande di cultura generale); poi la “prova di coraggio”, seguita dal dibattito “faccia a faccia” tra i due gruppi di sfidanti. E infine il quiz dei “cilindroni”, che concluderà la puntata con un irresistibile crescendo di suspense.

