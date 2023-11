Una biciclettata della domenica costa caro a un gruppo di 30 ciclisti. Pedalata dopo pedalata hanno oltrepassato, come se nulla fosse, un semaforo rosso – al quale si sarebbero dovuti fermare esattamente come tutti gli altri mezzi. Ma sfortunatamente per loro alle spalle avevano una volante dei carabinieri che ha deciso di fermarli tutti e multarli uno ad uno.

La biciclettata della domenica finita con una multa di gruppo

Il fatto – riportato dalle cronache locali – è avvenuto durante la “scampagnata” domenicale che il gruppo aveva intrapreso tra il Lodigiano e il Milanese. Quando si trovavano all’altezza di San Colombano al Lambro, vedendo l’incrocio libero, hanno pensato bene di passare nonostante il semaforo rosso. I carabinieri hanno visto la scena e quindi fermati e multati. La multa per loro è di 116,90 euro, se pagata entro cinque giorni. Anche perché l’allegra compagnia viaggiava occupando metà carreggiata, impedendo così agli automobilisti di sorpassarli.

