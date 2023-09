Stava attraversando la strada nei pressi della propria abitazione quando è stato travolto e ucciso da un’auto il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso. E’ morto così un ragazzino di appena 13 anni a Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle due di notte del 17 settembre lungo via Casilina a Roma. La vittima, Mohamed, di nazionalità egiziana, stava tornando a casa con i genitori dopo aver passato il sabato sera a festeggiare un compleanno.

Il 13enne si trovava a poca distanza dalle strisce pedonali quando è stato falciato da un’auto pirata che lo ha sbalzato per diversi metri. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 intervenuti poco dopo. L’auto è stata successivamente identificata e rintracciata dalla polizia municipale grazie alle immagini di videsorveglianza presenti nella zona.

Secondo quanto riferisce Repubblica, è stata abbandonata dal pirata della strada e risulta intestato a una società. Saranno gli accertamenti successivi a capire chi fosse realmente alla guida. Quest’ultimo non è escluso che possa costituirsi nelle prossime ore. Dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato.

seguono aggiornamenti

