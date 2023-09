Si schianta contro auto con a bordo una donna e i suoi di figli mentre è alla guida di un’Audi in diretta su Facebook. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di domenica 10 settembre lungo la strada provinciale Santa Cecilia ad Alatri, in provincia di Frosinone. La mamma e i due figli, un bimbo di 10 anni e una bambina di 6 anni, rimasti feriti nell’impatto (si trovavano a bordo di una Nissan) sono stati traferiti in ospedale. Grave la bimba, che aveva perso conoscenza, portata con l’elisoccorso all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel video, acquisito dai carabinieri della compagnia di Alatri, viene immortalato l’intero tragitto a tutta velocità e con il volume della musica alto, con l’Audi che supera prima un furgone azzurro e poi una Ford blu, fino all’impatto terribile contro l’altra vettura. Poi lo schermo si rompe ma la diretta non si ferma e in centinaia ascoltano le grida disperate della donna che chiede aiuto e il pianto della bimba.

“Chiama papà! Chiama papà!” urla la donna, che poi si rivolge alla figlia che piange disperata “Amore, amore come stai”. Le condizioni della donna e del figlio, trasportati in ospedale ad Alatri, non sono gravi. Anche l’automobilista protagonista del video e dell’incidente ha riportato qualche graffio.

Un incidente che ha ricordato la tragedia di Casal Palocco a Roma, avvenuto lo scorso 14 giugno, quando uno youtuber alla guida di una Lamborghini travolse, sempre in diretta social, l’auto sulla quale viaggiavano una donna e i suoi due figli, con il bimbo di 5 anni, Manuel Proietti, che perse la vita.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo