Ci sarebbero ulteriori dettagli sugli ultimi istanti prima del tragico impatto fra la Smart con alla guida la madre del piccolo Manuel e il Suv Lamborghini con a bordo i quattro youtuber del gruppo The Borderline: si trovano nei video di una telecamera di proprietà del Comune di Roma che avrebbe ripreso l’incidente mortale avvenuto a Casal Palocco lo scorso 14 giugno 2023.

Le immagini contenute nella telecamera confermerebbero il violento scontro fra la Lamborghini Urus guidata da Matteo Di Pietro, ora sotto indagine con l’accusa di omicidio stradale per la morte di Manuel, cinque anni, e la Smart ForFour guidata dalla mamma della vittima.

A seguire la vicenda, l’ingegner Lucio Pinchera che ha ricevuto l’incarico dal pm Fabrizio Tucci, in qualità di perito tecnico. Pinchera, infatti, sarà chiamato a ricostruire la dinamica dell’incidente anche sulla base di un video di buona qualità.

Chi ha visto il video, riferisce come sia possibile osservare sia l’immissione, con una manovra regolare, della Smart in via Archelao di Mileto, sia il successivo passaggio da via di Macchia Saponara, a pochi metri dalla rotonda di via dei Pescatori, del Suv guidato dagli youtuber.

Le immagini, dunque, confermerebbero quanto testimoniato da chi era presente. Tuttavia, resta in fase di chiarimemto il ruolo di una terza vettura, di colore nero, posta fra la Lamborghini e la Smart all’altezza di via di Macchia Saponara. Questa terza automobile, infatti, potrebbe in qualche modo aver ostacolato la visuale di entrambi i guidatori.

Nessun dubbio, invece, sulla velocità (elevata) della Urus negli istanti precedenti all’impatto. Secondo quanto scritto dal gip la vettura procedeva a 124 chilometri orari proprio qualche secondo prima dell’incidente.

Redazione

