Dopo la manifestazione del 15 giugno scorso con oltre 500 lavoratori della sanità ad assistere al primo comizio post pandemia, la Cisl Funzione Pubblica della Campania torna in piazza a protestare per la stabilizzazione dei 7 mila precari del settore, quelli storici del Servizio Sanitario Regionale e quelli reclutati per l’emergenza Covid-19.

Il presidio permanente comincerà domani mattina, martedì 19 a Santa Lucia presso il palazzo della Giunta regionale. “Assunzioni subito” e “basta precariato” sono gli obiettivi al centro dell’ennesima mobilitazione della federazione, che ha ormai raggiunto un respiro nazionale stante i 66 mila precari in attesa di stabilizzazione in tutta Italia.

Alle 10,30 in via Raffaele De Cesare il segretario generale della FP Lorenzo Medici avrà un briefing con i giornalisti nel corso del quale illustrerà i 10 punti della piattaforma di lotta del sindacato per il rilancio della sanità in Campania.

© Riproduzione riservata

Redazione