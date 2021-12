Sabato 11 dicembre si inaugura presso gli spazi di Città della Scienza la nuova area gioco dedicata alle costruzioni ecosostenibili con una mostra interattiva intitolata “7 passi nella sostenibilità” (da un’ idea di STRESS, Distretto Tecnologico per le Costruzioni Sostenibili, in collaborazione con ETT e Fondazione Idis – Città della Scienza).

Il taglio del nastro della mostra (previsto alle 12:30) sarà preceduto da un seminario in Sala Newton (ore 11:00) intitolato “Obiettivo 2030, città e comunità sostenibili: educare per un futuro green” con la partecipazione di: Riccardo Villari, Presidente Fondazione Idis-Città della Scienza, Ennio Rubino, Presidente Distretto Costruzioni Sostenibili – STRESS, Giovanni Verreschi, Amministratore Delegato ETT Spa, Filippo De Rossi, Università Federico II di Napoli e Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca, Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania, Vito Grassi, Vicepresidente Confindustria, Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli, Roberta Vitale, Presidente CFS.

