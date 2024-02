Arrivano aggiornamenti sulle nuove norme del Codice della strada. Se in giornata le novità dell’emendamento hanno riguardato la sospensione della patente per coloro che utilizzano il cellulare durante la guida (con una durata variabile da una settimana fino a 15 giorni), un limite massimo degli interessi sulle multe al 66% dell’importo totale, e l’equiparazione in termini di accertamenti per la guida sotto l’influenza di alcool e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti saranno equiparati, in serata è stato reso noto che l’emendamento approvato dalla commissione Trasporti alla Camera conterrà anche un’altra novità.

I neo-patentati: potranno guidare auto più potenti

Un nuovo emendamento consentirà ai neopatentati di guidare auto più potenti anche nei primi 3 anni dal rilascio della patente. Se l’attuale codice prevede infatti il limite a 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw/h per le autovetture, a breve il divieto sarà esteso ad una potenza superiore a 75 kW/t per una potenza massima di 105 kW. La norma andrà così incontro alle esigenze di molti giovani, che spesso – pur avendo conseguito la patente di guida – si trovano nell’impossibilità di poter utilizzare le auto più potenti dei propri famigliari per i primi tre anni. Era stato infatti il ddl di riforma ad allungare il lasso di tempo da 1 a 3 anni, ma lasciando inalterate le potenze dei mezzi: una scelta condizionata anche dal famoso fatto di cronaca che ha visto youtuber romani TheBorderline scontrarsi a tutta velocità con una Smart alla guida di una Lamborghini noleggiata.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco