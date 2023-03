Pelé pochi giorni prima di morire avrebbe deciso, e messo per iscritto, di essere padre di una figlia non riconosciuta. Oggi la stampa brasiliana scrive che O’Rey, mito del calcio carioca e mondiale, ha autorizzato di destinare una parte della sua eredità a questa figlia. Il nome di questa è Maria do Socorro de Azevedo ed è spuntato nel testamento. È entrata insieme con gli altri sei figli riconosciuti, due nipoti e la sua vedova tra gli eredi del campione.

Edson Arantes do Nascimento è morto lo scorso 29 dicembre, in un ospedale di San Paolo. Era ricoverato da circa un mese. Da tempo curava un tumore al colon. Secondo il quotidiano Folha de Sao Paulo il suo patrimonio era stimato in 15 milioni di dollari. È stato il primo calciatore azienda, un’icona globale. Ha lasciato il Santos soltanto per gli Stati Uniti, per i New York Cosmos. Per vederlo in campo la sua squadra è stata portata in tour mondiali per anni. Era un ambasciatore e attore, uomo immagine di sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie.

Quando è morto era stato scritto dal portale Celebrity Net Worth che il suo patrimonio superasse i 100 milioni di dollari. Cifre decisamente riviste dal quotidiano di Sao Paolo. “Non sono diventato ricco con il calcio come fanno i giocatori di oggi. Guadagnavo con la pubblicità, quando ho smesso di giocare, ma niente con il tabacco, l’alcool, la politica o la religione”, aveva dichiarato lui stesso in un’intervista qualche tempo prima di morire.

Pelé si era sposato tre volte. Dal primo matrimonio con Rosemeri dos Reis Cholbi, nel 1966, ebbe tre figli, Edinho, Kelly Cristina e Jennifer. Da una relazione extraconiugale era nata Flavia Kurtz. La seconda moglie fu la psicologa e cantante gospel Assiria Lemos Seixas, con la quale ebbe i due gemelli Joshua e Celeste. La terza fu Marcia Cibele Aoki. La relazione che fece più discutere fu però quella con la cantante e conduttrice Xuxa. Come ha ricostruito L’Equipe, prima del primo matrimonio Pelé aveva già avuto nel 1964 una figlia, Sandra Macedo, da una breve relazione con una domestica che l’atleta si rifiutò di riconoscere fino a quando la Giustizia non lo costrinse tramite un test di paternità. Non avrebbe mai incontrato la donna, morta nel 2006 di cancro al seno.

Lo scorso settembre la giustizia aveva autorizzato un’azione di Maria do Socorro de Azevedo per eseguire un test del Dna. Pelé è morto prima di sottoporsi al test del Dna, ma questo potrebbe essere eseguito sui suoi figli, secondo Folha.

