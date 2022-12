Edson Arantes do Nascimento, o meglio conosciuto come Pelè amava il calcio, ma anche le donne. E non ne ha mai fatto mistero. Il campione del calcio brasiliano ha dichiarato di aver amato diverse donne e di avere anche avuto figli di cui è venuto a conoscenza solo dopo. Lo aveva raccontato anche in occasione della presentazione del documentario su Netflix sulla sua vita: “in tutta onestà ho avuto molte relazioni, alcune delle quali hanno avuto come conseguenza dei bambini. Ho saputo della loro esistenza soltanto molto tempo dopo”, aveva detto.

La prima moglie di Pelè è stata Rosemeri dos Reis Cholbi. La conobbe quando lei aveva 14 anni e la corteggiò per quasi 8 anni prima di convolare a nozze il 21 febbraio 1966. Dal loro matrimonio sono nati tre figli Kelly, Edinho, Jennifer, i due divorziano nel 1982. Successivamente Pelè si sposa con Maria da Graça Meneghel conosciuta come Maria da Graca Xuxa, una conduttrice televisiva, attrice e cantante. L’amore durò per 5 anni, di tradimenti e colpi di scena, tanto che lei arrivò a dire che “lui diceva che era una relazione aperta, ma era aperta solo per lui”.

Nel 1994 Pelè all’età di 50 anni si sposa in terze nozze con Assiria Seixas Lemos, psicologa e cantante gospel più giovane di 16 anni. Dalla loro unione sono nate due gemelli nel 1996, Joshua e Celeste. Hanno divorziato nel 2008. Successivamente conobbe la donna d’affari brasiliana Marcia Cibele Aoki, una 41enne imprenditrice di attrezzature mediche conosciuta a New York. Nel 2016, dopo sei anni di fidanzamento, la coppia si è sposata. La donna gli è rimasta accanto fino al suo ultimo sospiro.

Tra i figli illegittimi c’è Sandra Machado, figlia che lui rinunciò a riconoscere e che denunciò per il diritto di usare il suo cognome. In seguito lei scrisse un libro dal titolo “La figlia che il re non voleva”. Pelè disse che questo libero lo imbarazzò molto. Sandra morì di cancro nel 2006 senza mai aver conosciuto di persona suo padre e nemmeno essere stata riconosciuta, nonostante la sentenza del tribunale che ne riconosceva la paternità. Poi c’è Flávia Christina Kurtz Nascimento nata da una storia con la giornalista Lenita Kurtz.

Secondo quanto riporta il New York Times, il figlio Edinho, dopo una breve carriera da portiere professionista durata 5 anni, stroncata da un infortunio, è stato in prigione dopo una condanna per traffico di droga. Quella di Pelè è stata una vita sentimentale e familiare rocambolesca. Parlando del suo ruolo di padre ha ammesso: “non sono stato un buon padre, forse perché lavoravo troppo non mi sono mai reso conto di quello che succedeva vicino a me”. Alla sua morte i figli e l’ultima moglie si sono riuniti al suo capezzale per l’ultimo abbraccio.

