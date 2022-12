Si sono aggravate le condizioni di Pelé, l’ex calciatore brasiliano, considerato tra i più forti di tutti i tempi, un’icona pop del Novecento. L’aggiornamento è stato comunicato mercoledì dall’Ospedale israelitico Albert Einstein di San Paolo, dov’è ricoverato da tre settimane. E arriva dopo che, mentre erano in pieno svolgimento i Mondiali di Calcio in Qatar, era circolata la notizia che le condizioni del campioni si erano aggravate.

Secondo quanto aveva scritto il quotidiano Folha de Sao Paulo Pelé era stato trasferito nel reparto delle cure palliative perché non rispondeva più alla chemioterapia. Il bollettino medico comunicava che all’ex calciatore era stata diagnosticata un’infezione respiratoria, “che è stata trattata con antibiotici. La risposta è stata adeguata e il paziente, che rimane in una stanza comune, è stabile, con un miglioramento generale delle sue condizioni di salute. L’ex giocatore continuerà ricoverato nei prossimi giorni per continuare il trattamento”.

La famiglia però aveva smentito. Le figlie Kely e Flavia, prima della nota dell’ospedale di ieri, avevano già annunciato che era “necessario” che Pelé trascorresse il Natale in ospedale per ricevere adeguate cure mediche: “Il nostro Natale a casa è fallito. Abbiamo deciso con i dottori che, per vari motivi, è meglio restare qui, con tutte le cure dalla nostra nuova famiglia, l’Albert Einstein Hospital”. Secondo l’aggiornamento dell’ospedale le condizioni si sono aggravate a causa della “progressione della malattia oncologica” e della “necessità di maggiori cure per le disfunzioni renali e cardiache”.

“Ricoverato dal 29 novembre per una rivalutazione della terapia chemioterapica per un tumore al colon e la cura di un’infezione respiratoria, pseudonimo Edson Arantes do Nascimento, presenta una progressione della malattia oncologica e necessita di maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache. Il paziente rimane ricoverato sotto le necessarie cure dell’équipe medica” si legge.

Pelé ha 82 anni. Da tempo convive e combatte con un cancro all’intestino che si è allargato a polmoni e fegato. La malattia gli era stata diagnosticata l’anno scorso, era stato operato al colon. Nei giorni scorsi Pelé stesso aveva pubblicato dei messaggi sui social per rassicurare i fans e ringraziarli per gli auguri ricevuti. Resta ricoverato “in una stanza normale, dove riceve il cure necessarie”

Pelé, pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento, è considerato ancora da tutti come l’insuperato campione del calcio carioca, una delle tradizioni più longeve e spettacolari al mondo. È per molti il più forte calciatore ad aver mai calcato un terreno di gioco: un primato praticamente sempre condiviso da classifiche e ranking con l’argentino Diego Armando Maradona.

© Riproduzione riservata

Redazione