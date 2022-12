Pelé ebbe in tutto sette figli, almeno quelli riconosciuti, e si sposò tre volte. È morto, a 82 anni, a causa delle complicazioni di un tumore al colon per il quale si curava da tempo. È stato il primo campione del mondo del calcio a diventare icona globale, un calciatore azienda. Si spostò dal Santos solo per gli Stati Uniti, ai New York Cosmos, dove chiuse la carriera. Fu ambasciatore e attore e nella sua lunga traiettoria avrebbe accumulato un patrimonio di oltre 100 milioni di dollari.

Lo ha scritto il portale Celebrity Net Worth. Il fuoriclasse brasiliano avrebbe così amministrato al meglio i guadagni che aveva ottenuto giocando a calcio e quelli accumulati nelle sue esperienze e collaborazioni fuori dal rettangolo verde. “Non sono diventato ricco con il calcio come fanno i giocatori di oggi. Guadagnavo con la pubblicità, quando ho smesso di giocare, ma niente con il tabacco, l’alcool, la politica o la religione”, aveva dichiarato lui stesso in un’intervista qualche tempo fa.

La maggior parte degli introiti quindi da sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie. Secondo Il Corriere della Sera inoltre percepiva una pensione di tremila reais al mese, poco più di 500 euro. Per 100mila dollari aveva comprato una villa degli Hamptons a New York che nel 2008 ha rivenduto per quasi tre milioni di dollari. Era inoltre un grande appassionato di motori: possedeva una collezione di automobili con diverse edizioni limitate, acquistate o regalate. Un patrimonio amministrato con precisione.

Dal primo matrimonio con Rosemeri dos Reis Cholbi, nel 1966, ebbe tre figli, Edinho, Kelly Cristina e Jennifer. Da una relazione extraconiugale era nata Flavia Kurtz. La seconda moglie fu la psicologa e cantante gospel Assiria Lemos Seixas, con la quale ebbe i due gemelli Joshua e Celeste. La terza fu Marcia Cibele Aoki. La relazione che fece più discutere fu però quella con la cantante e conduttrice Xuxa. Come ha ricostruito L’Equipe, prima del primo matrimonio Pelé aveva già avuto nel 1964 una figlia, Sandra Macedo, da una breve relazione con una domestica che l’atleta si rifiutò di riconoscere fino a quando la Giustizia non lo costrinse tramite un test di paternità. Non avrebbe mai incontrato la donna, morta nel 2006 di cancro al seno.

