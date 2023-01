Martina Franca, in Puglia, si appresta a vivere un dibattito di grande attualità con un ospite d’eccezione: l’ex Sottosegretario di Governo al Ministero delle Finanze On. Pino Pisicchio il quale è Professore ordinario di diritto e spazio pubblico ed autore del libro “La politica come mestiere. Non manuale per carriere, militanze e cittadinanza” edito da Rubbettino. L’evento si terrà domani venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 18:30 presso lo storico Palazzo dell’Università della città perla della Valle d’Itria.

Pino Pisicchio, inaugurando la stagione di Colturazione, dialogherà con Luca Conserva (presidente dell’Associazione Artigiana di Martina Franca, giurista ed ideatore del format culturale “Amore e Politica”), Lella Miccolis (Presidente del Consorzio Italiano Compostatori, Vicepresidente di Confindustria Taranto, Consigliere del CdA dei Teatri di Bari, Ambassador GammaDonna), Giulietta Marangi (avvocato ed ex consigliere comunale), con la moderazione di Federica Marangio giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e scrittrice.

I saluti saranno di Carlo Dilonardo (assessore alle attività culturali del Comune di Martina Franca) e di Angelo Lucarella (giurista, saggista, editorialista, già vice presidente coord. della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico). Prevista intro letteraria della poetessa itriana Simona Volpe. “Coltivare la cultura” nelle sue varie forme (educativa, economica, giuridica, politica, ecc) è quindi ciò che anima il Manifesto del Valore di Colturazione al quale si può aderire su change.org ed è basato su tre direttrici: eguaglianza, libertà, educazione.

