Si aggravano le condizioni di salute del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro (61 anni), ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila. L’Ansa fa sapere che è in coma irreversibile e che in serata i medici sospenderanno l’alimentazione.

E’ ricoverato da oltre un mese nel reparto detenuti dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Stanato dopo una latitanza trentennale a metà gennaio del 2023 mentre era in una clinica privata di Palermo per sottoporsi all’ennesima chemioterapia. Affetto da un tumore al colon, le condizioni dell’ultimo padrino della mafia stragista, si sarebbero aggravate nelle ultime settimane e da qualche giorno è sottoposto alla terapia del dolore e alla nutrizione parentelare per il sostegno fisico e avrebbe ricevuto le visite di alcuni parenti.

Le condizioni di salute sono serie ma stabili fanno sapere i medici. Il boss di Castelvetrano è affetto da diversi anni da un tumore al colon al IV stadio. Pur nell’aggravamento generale del quadro clinico, Messina Denaro al momento non rischierebbe la vita nell’immediato, hanno fatto sapere dall’ospedale. Per l’ex latitante la terapia del dolore è stata riadattata così come accade per tutti i pazienti che rispondono allo stesso modo, hanno spiegato dal nosocomio aquilano. L’8 agosto scorso, sempre nell’ospedale San Salvatore, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una ostruzione che non è strettamente legata al cancro. Si tratta del secondo intervento in pochi mesi dopo quello dello scorso 27 giugno in seguito a problemi urologici.

Redazione

Luca Frasacco