Gaetano Curreri, 69 anni, leader degli Stadio, era sul palco di San Benedetto del Tronto insieme agli Solis String Quartet quando all’improvviso è stato colpito da un malore. È successo venerdì 30 luglio. Il cantante è stato subito portato in ospedale e ora è ricoverato in terapia intensiva cardiologica. Si sarebbe trattato di un infarto ma le sue condizioni al momento sarebbero stabili.

La notizia è stata confermata dal gruppo con un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale: “Ciao a tutti: come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’affetto. Buonanotte”.

Il cantante è svenuto sul palco poco prima di eseguire le ultime due canzoni in scaletta, tra cui Piazza Grande di Lucio Dalla. All’improvviso si è accasciato. I suoi compagni lo hanno sorretto e alcuni medici, presenti per ascoltare il concerto, sono subito intervenuti per i primi soccorsi. Intanto il concerto è stato sospeso e Curreri portato all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Già in passato Curreri aveva sofferto durante le turnee. Nel 2003 è stato colpito da ictus mentre si trovava ad Acireale. Poi nel 2019 un nuovo malore senza conseguenze serie.

