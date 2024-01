Gigi Riva è ricoverato all’ospedale Brotzu, Cagliari, per alcuni accertamenti. L’ex attaccante azzurro, 79 anni, ha accusato un malore in casa ed è stato trasportato nella struttura medica. A seguito dei primi immediati accertamenti, da quanto si apprende da ‘La Nuova Sardegna’, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Lo scorso marzo, il consiglio comunale del capoluogo sardo ha scelto di intitolare con il suo nome il nuovo stadio che sarà costruito nel capoluogo. Con il Cagliari ha vinto uno scudetto nel 1970, due anni prima, con la maglia azzurra, conquistò il primo titolo Europeo dell’Italia, andando a segno nella seconda finale contro la Jugoslavia. Ora il mondo del calcio tiene il fiato sospeso per le sue condizioni.

