Sono gravi le condizioni di Silvio Berlusconi, 86 anni, ricoverato dalla mattinata di mercoledì 5 aprile nel reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano per problemi respiratori. L’ex premier è vigile dopo la prima notte trascorsa in ospedale ma la situazione resta complessa. Al momento non sono stati diramati bollettini medici.

“Ho parlato questa mattina con il professor Zangrillo“, Silvio Berlusconi “ha passato una notte tranquilla” e le sue “condizioni sono stabili” ha fatto sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1 Mattina. “Il modo migliore di stargli vicino per Forza Italia è lavorare”, “impegnarsi in vista delle elezioni amministrative ed europee”, ha aggiunto. Berlusconi “è il nostro leone, non molla mai, era molto attivo sino all’altro ieri sera e mi chiedeva delle nostre manifestazioni elettorali”, ha provato a rassicurare Tajani. “Lucidissimo, in forma e poi c’è stato quest’evento che lo ha portato al ricovero”.

Berlusconi sta continuando una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, sarebbe affetto da una malattia del sangue. Per questa ragione sarebbe stato sottoposto a un prelievo di midollo. L’infezione polmonare sarebbe una complicazione che può subentrare a seguito della malattia sanguigna.

La carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale. Polmonite che potrebbe essere la conseguenza di una leucemia.

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6 aprile, potrebbe essere diffuso il primo bollettino medico ma a deciderlo sarà il professor Alberto Zangrillo a cui è affidato il reparto di Rianimazione in cui si trova l’ex premier.

Ieri la visita dei figli e del fratello, con la compagna Marta Fascina. “Silvio è una roccia ce la farà anche stavolta” aveva dichiarato Paolo Berlusconi lasciando l’ospedale. Con lui c’è la compagna Marta Fascina, presenti tutti i figli e anche il fratello Paolo e Licia Ronzulli.

IL RICOVERO DELLA SCORSA SETTIMANA – Il leader di Forza Italia era stato ricoverato il 27 marzo scorso sempre all’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di esami di routine. Un ricovero durato un giorno in più del previsto, con le dimissioni arrivate il 30 marzo.

Nel gennaio del 2022, oltre un anno fa, il Cavaliere venne ricoverato, in seguito a una infezione, alla vigilia del voto per l’elezione del presidente della Repubblica. In precedenza era stato ricoverato dall’11 al 15 maggio del 2021, sempre al San Raffaele, per una gastroenterite che, insieme ad alcuni problemi infiammatori probabilmente legati ai postumi del Covid, lo aveva debilitato.

Berlusconi soffre da tempo di una patologia infiammatoria, peggiorata dal Covid (avuto nel settembre 2020) e a cui si aggiungono i problemi cardiaci (la fibrillazione atriale parossistica, un’alterazione del ritmo del cuore che l’ex premier si trascina da tempo e si riacutizza di tanto in tanto: per tenerla sotto controllo ha, da anni, un pacemaker). Proprio per il Covid l’ex premier era stato ricoverato alcuni giorni al San Raffaele. A gennaio 2021, era poi stato ricoverato d’urgenza in ospedale nel Principato di Monaco per accertamenti.

Nel giugno 2016 il Cavaliere era stato operato al San Raffaele con un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica; nell’aprile 2019 era tornato in sala operatoria per un’occlusione intestinale.

